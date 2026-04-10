फ्लाईओवर के उद्घाटन पर सियासी संग्राम, श्रेय लेने की होड़ में भिड़े BJP-कांग्रेस, हुई झड़प

Balaghat Flyover Dispute: बालाघाट जिले के वारासिवनी में नवनिर्मित फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर शुक्रवार को उस समय स्थिति गंभीर हो गई, जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस ओवरब्रिज के श्रेय लेने की होड़ में दोनों दलों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

विवाद की शुरुआत तब हुई जब ओवरब्रिज के उद्घाटन की तैयारियों के बीच दोनों दलों के समर्थकों ने इसे अपनी उपलब्धि बताना शुरू किया, जहां कांग्रेस इसे क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल के प्रयासों का परिणाम बता रही थी, वहीं भाजपा खेमे का दावा था कि पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के प्रयासों और राज्य सरकार के बजट से यह जनहित का कार्य पूर्ण हुआ है. तनाव उस समय बढ़ गया जब दोनों पक्षों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फ्लाईओवर पर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी.

विधायक विवेक पटेल की हुई नोकझोंक

हंगामे के दौरान वारासिवनी विधायक विवेक पटेल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. विधायक पटेल ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया. बहस के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रशासन भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल को सपोर्ट कर रहा है और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है. पटेल का आरोप था कि दो दिन पूर्व ही प्रदीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद प्रशासन का रुख बदल गया. विधायक ने सवाल उठाया कि जब यह क्षेत्र उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो प्रशासनिक निर्णयों में निर्वाचित प्रतिनिधि की अनदेखी क्यों की जा रही है?

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आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

स्थिति को अनियंत्रित होता देख जिले के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला. मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि झड़प हिंसक रूप न ले सके. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक फ्लाईओवर पर अफरातफरी का माहौल बना रहा. नारेबाजी और धक्का-मुक्की के बीच पुलिस को घेराबंदी कर ट्रैफिक को रोकना पड़ा. प्रशासनिक हस्तक्षेप और दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच अब फ्लाईओवर पर आवागमन सामान्य कर दिया गया है. हालांकि, क्षेत्र में अभी भी हल्का तनाव बरकरार है, जिसे देखते हुए संवेदनशील चौराहों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है.

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