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समझाने पर भी नहीं माना मां का प्रेमी, तो बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर कर दिया कत्ल, खून की एक बूंद ने खोला राज

Balaghat News-बालाघाट में युवक के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. मृतक और युवक की मां के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर आरोपी ने कई बार समझाइश भी दी थी. नहीं मानने पर हत्या कर दी.

 

Written By  ASHISH SHRIVAS|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 26, 2026, 03:24 PM IST
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समझाने पर भी नहीं माना मां का प्रेमी, तो बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर कर दिया कत्ल, खून की एक बूंद ने खोला राज

MP Crime News-बालाघाट जिले की थाना लामता पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज अंधेकत्ल का पर्दाफाश किया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. परतापुर गांव के एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला, जिसकी हत्या कर लाश को तालाब में फेंक दिया गया था. शव को इस तरह से पानी में फेंका गया था ताकि मामला हादसा या आत्महत्या लगे. लेकिन पुलिस की बारीक जांच, डॉग स्क्वाड की मदद और घटनास्थल से 500 मीटर दूर मिली खून की महज एक बूंद ने इस खौफनाक साजिश का राज खोल दिया.

गांव के तालाब में मिला था शव
दरअसल, मामला 20 मई 2026 का है, ग्राम परतापुर सुरेंद्र मड़ावी के घर से लापता होने की रिपोर्ट थाना लामता में दर्ज कराई गई. उसी शाम गांव के तालाब में एक शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी.

खून की बूंद बनी सुराग
घटनास्थल को देखकर पुलिस को पहली नजर में ही शक हुआ, क्योंकि वहां संघर्ष या खून के निशान नहीं थे. इसके बाद एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल ने लगातार 24 घंटे तक खेतों और आसपास के इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया. तभी तालाब से करीब 500 मीटर दूर खेत की पगडंडी पर खून की एक बूंद दिखाई दी. यही बूंद पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई.

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मां के साथ थे अवैध संबंध
डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस सीधे आरोपी सोनू मड़ावी के घर के पीछे खेत की मेढ़ तक पहुंची, जहां भारी मात्रा में खून मिला. पुलिस ने जब सोनू मड़ावी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने साथी मिथुन सैयाम के साथ मिलकर हत्या करना कबूल कर लिया. जांच में सामने आया कि मृतक सुरेंद्र मड़ावी के आरोपी सोनू मड़ावी की मां से अवैध संबंध थे. इसी बात को लेकर सोनू अंदर ही अंदर आगबबूला था। कई बार समझाने के बावजूद सुरेंद्र का घर आना-जाना बंद नहीं हुआ, जिसके बाद बेटे ने अपनी मां के कथित प्रेमी को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली.

सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट
19-20 मई की रात दोनों आरोपी खेत की मेढ़ पर कुल्हाड़ी लेकर घात लगाए बैठे थे. जैसे ही सुरेंद्र वहां पहुंचा, दोनों ने उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद शव को घसीटकर तालाब में फेंक दिया और रास्ते में पड़े खून पर मिट्टी डालकर सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दो कुल्हाड़ियां, खून लगे कपड़े और अन्य अहम साक्ष्य बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है.

यह भी पढ़ें-MP के पन्ना में बड़ा हादसा, कुआं धंसने से मलबे में दबे 5 मजदूर, 2 शव निकाले गए

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