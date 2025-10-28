ससुर से पत्नी का पूछा पता, नहीं बताया तो गुस्सा हुआ दामाद, खूंटा मारकर किया अधमरा फिर कर दी हत्या

Balaghat News-बालाघाट में दामाद ने ससुर की हत्या कर दी. आरोपी ने ससुर को बैल बांधने वाले खूंटे से मारा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
MP Crime News-मध्यप्रदेश के बालाघाट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दामाद ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया. जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के नारंगी गांव में दामाद अपने ससुर की हत्या कर मौके से फरार हो गए. आरोपी ने पहले ससुर को बैल बांधने वाले खूंटे से मारा और फिर गला दबाकर सीमेंट रोड पर पटक दिया, जिससे ससुर की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.
पत्नी के बारे में ससुर से पूछा
जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर की शाम संजू अपनी पत्नी को ढूंढते हुए ससुराल की तरफ जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में उसे ससुर झाडूलाल मिले. संजू ने ससुर से अपनी पत्नी और सास के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इसी बात को लेकर संजू नाराज हो गया और ससुर पर हमला कर दिया.
खूंटे से मारा, फिर गला दबाकर की हत्या
नाराज संजू ने ससुर झाडूलाल पर बैल बांधने वाले खूंटे को उखाड़कर हमला कर दिया. इस हमले को देख पड़ोसी झाडुलाल को बचाने के लिए दौड़े और उन्हें पानी पिलाया. यह देख गुस्साए संजू ने जान से मारने की नीयत से झाडुलाल का गला पकड़ा और सीमेंट रोड पर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी दामाद संजू राउत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.
आरोपी ने की थी लव मैरिज
जानकारी के अनुसार, संजू मलाजखंड के देवरी का रहने वाला है, उसने झाडूलाल की तीसरी बेटी मनीषा से लव मैरिज की थी. शादी के बाद से वह अपने ससुराल नारंगी में रहता था. 25 अक्टूबर को संजू का अपनी पत्नी मनीषा से विवाद हो गया था, जिसके बाद मनीषा अपने पति का घर छोड़कर किसी अन्य गांव में चली गई थी. इस मामले को लेकर उकवा चौकी प्रभारी आकाश शर्मा ने बताया कि दामाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
