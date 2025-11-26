जिसने आसरा दिया, उसी का काट दिया गला! 10 साल पुरानी उधारी में भाई ने बहन को मौत की नींद सुलाया

Brother Killed Sister in Balaghat-मध्यप्रदेश के बालाघाट के मठारी गांव में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी सगी बहन की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या दी. घटना की जानकारी मंगलवार सुबह ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद बिरसा थाना प्रभारी रेवलसिंह बरडे तत्काल दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.

सगे भाई ने की हत्या

पुलिस ने महिला की पहचान सोनवतीबाई पति चैतराम धुर्वे के रूप में की है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या का आरोपी महिला का सगा भाई पंचू परते है, जो यहीं उसके घर पर ही रहता था. सूचना मिलते ही एफएसएल टीम को भी बालाघाट से बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया. देर शाम पुलिस ने शव को बिरसा अस्पताल भेज दिया. बुधवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया.

चांदी बेचने को लेकर था पुराना विवाद

जांच में सामने आया है कि हत्या की जड़ एक पुराना आर्थिक विवाद था. करीब दस साल पहले सोनवतीबाई ने अपने भाई पंचू को चांदी उधार दी थी, जिसे उसने बाद में बेच दिया था. इसके बाद से महिला लगातार पंचू से या तो चांदी वापस करने या उसके बदले पैसे लौटाने की मांग कर रही थी. इसी बात को लेकर भाई-बहन के बीच विवाद बढ़ता गया. पुलिस के अनुसार, सोमवार रात भी इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. गुस्से में आए पंचू ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर अपनी बहन पर वार कर दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पंचू मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में टीमें जुटा दी गई हैं. थाना प्रभारी रेवलसिंह बरडे ने बताया कि आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. घटना से गांव में दहशत और शोक का माहौल है.

