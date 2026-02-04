'काम करने से रोक,दुकान से सामान देना बंद...', 10 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार, कराई मुनादी; गांव में बढ़ा तनाव

Muslim Families Boycott: बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत ग्राम घोटी नंदोरा के दस मुस्लिम परिवारों के समाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि जनवरी में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन के दौरान मुस्लिम समाज के खिलाफ दिए गए बयानों के बाद गांव में लेन-देन पर पूरी तरह रोक दिया गया है. इसे लेकर कोटवार के माध्यम से आधिकारिक मुनादी कराई गई है, जिससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया है.

बता दें कि, 27 जनवरी को ग्राम घोटी नंदोरा में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था. जिसके समापन के बाद सम्मेलन में मुस्लिम विरोधी दिए गए बयान को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति जताई थी और जमकर बवाल काटा था. जिसके बाद मुस्लिम समाज के 10 परिवारों के बहिष्कार किया गया. मामले में पूर्व विधायक किशोर समरिते ने आपत्ति दर्ज कराते हुए 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार की केंद्रीय गृह मंत्रालय से जांच कराने और दोनों गांवों में पुलिस फ्लैग मार्च कराने की मांग की है.

पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

पूर्व विधायक किशोर समरिते ने कहा कि ग्राम घोटी और नंदोरा विगत दो वर्षों से गौहत्या और गोमांस से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में यहां 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आना अत्यंत चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद थाना लांजी, पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तर के अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि खुफिया एजेंसियां भी इस पर मौन साधे हुए हैं.

'बहिष्कार से हो रही परेशानी'

मुस्लिम महिला खैरूनिशा ने बताया कि उस दिन पहली बार मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए बयान को लेकर हम, चर्चा करने गए थे. आज तक गांव का माहौल कभी ऐसा नहीं रहा. हम साथ मिलकर रहे है लेकिन उस घटना के बाद हमारा बहिष्कार कर दिए जाने से परेशानी हो रही है. वहीं दूसरी ओर हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम समाज के बहिष्कार करने वाले नेतराम तिड़के ने बहिष्कार की बात से किनारा करते हुए बताया कि गांव में किसी मुस्लिम समाज के लोगों का बहिष्कार नहीं किया गया.

