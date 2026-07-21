नक्सलियों के जाने के बाद बदली गांव की तकदीर, KCC ने खत्म की सूदखोरों की बादशाहत, किसानों को मिला 0 ब्याज पर कर्ज

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नक्सल-प्रभावित इलाकों में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और सहकारी विभाग की जीरो-इंटरेस्ट लोन स्कीम किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है. पहले इन इलाकों के किसान अपनी खेती-बाड़ी की जरूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर रहते थे. ज्यादा ब्याज दरों की वजह से उन्हें अक्सर अपनी पत्नियों और माताओं के गहने तक गिरवी रखने पड़ते थे. नक्सली प्रभाव के कारण सरकारी योजनाएं इन गांवों तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं.
नक्सलियों के जाने के बाद बदली गांव की तकदीर
हम बालाघाट के बिठली गांव की बात कर रहे हैं, जो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था. नक्सलियों के खत्म होने के बाद इस गांव के लोगों को सूदखोरों की लूट-खसोट से आजादी मिली. यहां के भोले-भाले किसान साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करते थे, या यूं कहें कि वे साहूकारों के लिए ही खेती करते थे. हैरानी की बात यह है कि नक्सलियों ने सरकारी योजनाओं पर तो रोक लगा रखी थी, लेकिन साहूकारों पर कोई पाबंदी नहीं थी. ऐसा लगता था कि जंगल में रहने वाले इन लोगों को नक्सलियों और साहूकारों की मिलीभगत से लूटा जा रहा था.
बेझिझक खेती कर रहे किसान
बालाघाट से लगभग 150 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच धान की बुवाई करते हुए एक किसान ने बताया कि कुछ समय पहले तक खेती इसी तरह की जाती थी. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाने के कारण उनकी तरक्की रुकी हुई थी. लेकिन अब नक्सली खतरा खत्म होने से वे बेझिझक खेती कर पा रहे हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलने लगा है. बता दें कि छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे इस इलाके में इस साल बड़े पैमाने पर धान की खेती हो रही है और रिकॉर्ड संख्या में लगभग 20,000 किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाए हैं. इसी KCC कार्ड ने ज़्यादा ब्याज वसूलने वाले साहूकारों के धंधे को खत्म कर दिया है.
KCC योजना क्या है
KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंक समितियां के जरिये किसान को जीरो फीसदी ब्याज पर लोन देती है. खाद, बीज और नगद भी मुहैया कराती है. इस योजना से नक्सलियों से पीड़ित किसानों को फायदा हो रहा है.
पहली बार 800 रुपये की बचत
नक्सली गतिविधियों में कमी आने के साथ ही सहकारी समितियां तेजी से किसानों तक पहुंच रही हैं. किसानों को बिना ब्याज के लोन, खाद, बीज और नकद मदद दी जा रही है. कई किसानों ने पहली बार बैंक खाते खुलवाए हैं और बचत करना शुरू किया है. एक किसान ने ₹800 की बचत पर अपनी खुशी ज़ाहिर की. 35 साल की उम्र में यह उसके लिए पहली बार था. वहीं दूसरों ने बताया कि वे आखिरकार सूदखोरों के चंगुल से छूट गए हैं. अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते की पासबुक दिखाते हुए, वे बताते हैं कि उन्होंने कुल ₹800 की बचत जमा कर ली है. हरीशचंद्र इस ₹800 से इतने खुश हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने लाखों रुपये बचा लिए हों. खेती अब उनके लिए मुनाफे का काम बन गई है और वे इसे पूरे मन से कर रहे हैं.
सहकारिता ने सूदखोरों से बचाया
युवा किसान विमल भावे ने कहा कि सहकारिता ने हमें सूदखोरों से बचाया है. नक्सली और सूदखोर मिलकर किसानों का खून चूस रहे थे. अधिकारी दखल नहीं दे पाते थे, लेकिन सूदखोरों का दबदबा था. वे किसानों को बहुत ज़्यादा ब्याज दरों पर पैसे उधार देते थे. खेती करने के लिए किसानों को मजबूरन उधार लेना पड़ता था और ऐसा लगता था जैसे वे सिर्फ़ सूदखोरों का कर्ज चुकाने के लिए ही खेती कर रहे हों. लेकिन अब नक्सलियों के जाने के बाद योजनाएं धीरे-धीरे हम तक पहुंच रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए एक नई सुबह हुई है. वे अमित शाह के दो कामों से खुश हैं. नक्सलियों का खात्मा और किसानों के लिए सहकारिता योजनाएं.
नक्सली नेटवर्क के खत्म होने के बाद अब दूसरे इलाकों की तुलना में सहकारी योजनाएं चार गुना तेजी से लागू की जा रही हैं. सहकारी बैंक किसानों को दस्तावेजों की रियल-टाइम जांच के बाद सिर्फ़ 3 से 5 मिनट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी कर रहे हैं.
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