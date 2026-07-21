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नक्सलियों के जाने के बाद बदली गांव की तकदीर, KCC ने खत्म की सूदखोरों की बादशाहत, किसानों को मिला 0 ब्याज पर कर्ज

बालाघाट के नक्सल-प्रभावित इलाकों से नक्सलियों के सफाए के बाद सहकारी विभाग की 0% ब्याज वाली किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. जो किसान लंबे समय से नक्सलियों और साहूकारों के शोषण का शिकार थे, वे अब बिना किसी ब्याज के आसानी से खाद, बीज और नकद राशि प्राप्त कर रहे हैं.

Written ByZee Pramod Sharma Edited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 21, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:36 AM IST
नक्सलियों के जाने के बाद बदली गांव की तकदीर, KCC ने खत्म की सूदखोरों की बादशाहत, किसानों को मिला 0 ब्याज पर कर्ज
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Zee Pramod Sharma

Zee Pramod Sharma

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज में असिस्टेंट एडिटर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. अपनी बेबाक, तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रमोद शर्मा ने देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी खोजी रिपोर्टें की हैं, जिन्होंने व्यापक जनचर्चा के साथ-साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उनकी चर्चित रिपोर्टों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचार, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के कथित अर्धधर्मांतरण जैसे विषय प्रमुख रहे हैं.

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज के लोकप्रिय चुनावी शो 'चुनावी दूरबीन' के होस्ट भी हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से वे चुनावी राज्यों की राजनीतिक नब्ज़, ज़मीनी समीकरण, मतदाताओं का मूड और सत्ता की वास्तविक तस्वीर दर्शकों तक सरल और तथ्यात्मक अंदाज में पहुंचाते हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में व्यापक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किए हैं. उनकी कई खोजी रिपोर्टों ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और संबंधित सरकारों व एजेंसियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया.

यदि आप प्रमोद शर्मा से सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं: Pramod2.sharma@zeemedia.com. इसके अलावा इंस्टाग्राम (@Zee_Pramod)

 

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