बालाघाट में नक्सलियों ने किया आदिवासी युवक का अपहरण, मुखबिरी का है शक, छोड़े 2 पत्र
बालाघाट में नक्सलियों ने किया आदिवासी युवक का अपहरण, मुखबिरी का है शक, छोड़े 2 पत्र

Balaghat News-बालाघाट में नक्सिलयों ने एक युवक का अपहरण कर लिया. अपहरण करने वालों ने लाल स्याही से लिके दो पर्चे भी छोड़े हैं, जिसमें लिका है कि पुलिस की मुखबिरी करने पर युवक को मौत की सजा दी गई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:05 PM IST
बालाघाट में नक्सलियों ने किया आदिवासी युवक का अपहरण, मुखबिरी का है शक, छोड़े 2 पत्र

MP News-मध्यप्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने आदिवासी युवक का अपहरण कर लिया है. नक्सिलयों ने लाला स्याही से लिखे दो पर्चे छोड़े हैं, जिसमें लिखा है कि पुलिस की मुखबिरी करने पर युवक को मौत की सजा दी गई है. यह पूरी घटना लांजी क्षेत्र के चौरिया गांव की है. आईजी संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है. आईजी संजय कुमार ने बताया कि चौरिया गांव के देवेंद्र उर्फ धदू के अपहरण की सूचना मिली है. 

माओवादियों द्वारा अपहरण की आशंका
आशंका जताई जा रही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की मलाजखंड एरिया कमेटी ने उसे अगवा किया है. आईजी संजय कुमार ने बताया कि देवेंद्र के मिलने के बाद ही घटना की वास्तविकता स्पष्ट हो पाएगी कि यह नक्सलियों ने अपहरण किया है या नहीं. फिलहाल इस मामल के जांच की जा रही है. 

देवेंद्र उर्फ धदू को बताया मुखबिर
नक्सलियों ने गांव में दो पत्र छोड़े हैं. इनमें देवेंद्र उर्फ धदू को पुलिस मुखबिर बताया गया है. पत्र में लिखा है कि देवेंद्र ने माओवादी पार्टी दल की जानकारी 3 से 4 बार पुलिस को दी थी. वह डेरा ढूंढकर पुलिस को खबर देता था.  पुलिस ने ही उसे जंगल में दहान के नाम से बैठाया था. वह पितकोना पुलिस चौकी वालों को दही-दूध भी पहुंचाता था. इन सभी आरोपों की जांच के बाद उसे मौत की सजा दी गई है. पत्र में ग्रामीणों को पुलिस मुखबिर न बनने की चेतावनी दी है. उन्होंने पत्र में कहा कि ऐसे मुखबिरों को अपने-अपने गांव में सुधारा जाए. 

पुलिस लोगों को आपस में लड़वा रही
वहीं नक्सलियों ने दूसरे पत्र में पुलिस पर आरोप लगाया गया है. पत्र में लिखा है कि गरीब लोगों को आपस में लड़वाकर मरवाने का काम करती है. पुलिस को सामंतवादी-साम्राज्यवादी ताकतों का रक्षक बताया गया है, जो गरीबों को लूटती है, विस्थापित करती है और विनाश करती है. इसलिए लोगों को पुलिस से दूर रहना चाहिए.

