'ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकती...', BYE कहकर दुनिया को कहा अलविदा, मोबाइल में छोड़ गई आखिरी वीडियो

balaghat news: मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक नवविवाहिता महिला एक बार फिर से दहेज जैसी प्रथा की भेंट चढ़ गई है. नवविवाहिता शांति राणा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से मौत हो गई. उसका शव घर के बेडरूम में लटका मिला.घटना के बाद मायके पक्ष ने जिला अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रारंभिक जांच में मामला दहेज प्रथा से जुड़ा बताया जा रहा है.

दहेज की बलिवेदी चढ़ी नवविवाहिता

मामला बालाघाट जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम नेवगांव का है जहां एक नवविवाहिता शांति राणा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से मौत हो गई है. उसका शव घर के बेडरूम में लटका मिला है. जानकारी के मुताबिक मृतका का विवाह लगभग 4 साल पहले हुआ था और शादी के बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. ससुराल पक्ष बार-बार मृतका से दहेज की मांग कर रहे थे जिससे तंग आकर मृतका ने अपनी जान दे दी है.

मृतका ने वीडियो किया जारी

मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मृतिका के मोबाइल फोन में एक वीडियो मिला. वीडियो में मृतका ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाती दिख रही है और कह रही है, मैं नहीं जी सकती ऐसे लोगों के बीच, जा रही हूं बाय. पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और दहेज की बलिवेदी चढ़ी नवविवाहिता की सास, ससुर और पति को घर से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मृतका के मायके वालों ने भी ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें घटना की सूचना भी देर से दी गई थी.

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लगातार करते रहे दहेज की मांग

आक्रोशित परिजनों ने थाने के सामने कार में तोड़फोड़ और पति के साथ मारपीट की है. सीएसपी मयंक तिवारी ने बताया कि मृतिका के ससुराल वाले विवाद के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे. कभी 5 लाख, कभी 10 लाख तो कभी कार की मांग करते रहे . मृतिका के मायके वालों ने दहेज भी दिया भी लेकिन दहेज के लालचियों की भूख और बढ़ती जा रही थी . आखिरकार प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटने से मौत होना सामने आया है. फिर भी मायके पक्ष वालों ने आत्महत्या को हत्या का रूप देने के आरोपों की भी जांच की जा रही है.रिपोर्ट: आशीष श्रीवास्तव, बालाघाट

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