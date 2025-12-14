Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040897
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में प्रदूषण के खिलाफ NGT सख्त, बालाघाट नगर पालिका पर लगाया 17.67 करोड़ का जुर्माना

NGT fine Balaghat Nagar Palika: मध्य प्रदेश में एनजीटी पर्यावरण प्रदूषण को लेकर काफी अलर्ट है. प्रदूषण मामले में बालाघाट नगर पालिका पर 17.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं एनजीटी के नियमों की अनदेखी करनेव वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में प्रदूषण के खिलाफ NGT सख्त
एमपी में प्रदूषण के खिलाफ NGT सख्त

NGT Pollution Case: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नगर पालिका पर एनजीटी ने बड़ा एक्शन लिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण प्रदूषण के मामले में नगर पालिका पर 17 करोड़ 67 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. बता दें कि यह फैसला प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया. वहीं एनजीटी का कहना है कि लंबे समय से पर्यावरण के नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिससे इलाके में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती चली गई.

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि नगर पालिका की तरफ से तय पर्यावरण मानकों का पालन नहीं किया है. कचरा प्रबंधन, जल प्रदूषण और अन्य पर्यापवरणीय पहलुओं को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसका सीधा असर स्थानीय पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है. इसी वजह से ट्रिब्यूनल ने इसे गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 17.67 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदूषण से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके. 

नियमों के तहत कार्रवाई
जैसे ही एनजीटी की तरफ से आदेश जारी किया गया, उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया. वही मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है. इसके बाद एसडीएम गोपाल सोनी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अब पर्यावरण से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

नगर निकायों को चेतावनी
एनजीटी के आदेश के बाद नगर पालिका परिषद में भी अफरा तफरी मच गई. अधिकारी और कर्मचारी भविष्य की रणनीति बनाने में जुट गए हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में कचरा प्रबंधन, जल शुद्धिकरण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके बाद एनजीटी की तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ बालाघाट के लिए ही नहीं बल्कि सभी नगर निकायों के लिए एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Balaghat Nagar Palika

Trending news

Balaghat Nagar Palika
एमपी में प्रदूषण के खिलाफ NGT सख्त, बालाघाट नगर पालिका पर 17.67 करोड़ का जुर्माना
mp tribal village
पानी के लिए तरस रहे आदिवासी! स्कूल से आधा किमी दूर प्यास बुझाने जाते हैं बच्चे
Latest Ratlam News
कहीं आप भी तो नहीं 3 दिन पुराना खा रहे हैं मोमोस? खबर पढ़ते ही फटी रह जाएंगी आंखें
Latest Vidisha News
विदिशा में बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने जा रहे 48 बच्चों से भरी बस नदी में गिरी, 28 घायल
damoh news
दमोह में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में लगी भीषण आग, जिंदा जला चार महीने का मासूम
Latest Ujjain News
उज्जैन में हिंदू महिला से मुस्लिम युवकों ने की अश्लील टिप्पणी, दी मां-बहन की गालियां
Alirajpur news
गुजरात हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना! 7 करोड़ की खैर लकड़ी लेने पहुंचे अधिकारी...
raipur news
पिता ने की बाइक में तोड़फोड़, गुस्साए बेटे ने हंसिया से काटकर ली जान, फैली सनसनी
satna news
मानवता शर्मसार! 108 एंबुलेंस में मरीज की हुई उल्टियां, चालक ने पत्नी से धुलवाई गाड़ी
chhattisgarh news
किसानों को बड़ी राहत, तुंहर टोकन ऐप पर टाइम लिमिट खत्म, अब 24 घंटे कटेगा धान टोकन