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बालाघाट में ई-अटेंडेंस पर बड़ा एक्शन, 225 कर्मचारियों को नोटिस, दूसरे दिन भी 165 ने नहीं लगाई हाजिरी

Balaghat Teacher News: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की हाजिरी के लिए ई-अटेंडेंस सुविधा लागू की गई है. लेकिन इसका कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है. वहीं बालाघाट में ई-अटेंडेंस को लेकर लापरवाही मामले में 225 कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है.

Written ByASHISH SHRIVASEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 08, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:01 PM IST
बालाघाट में ई-अटेंडेंस पर बड़ा एक्शन, 225 कर्मचारियों को नोटिस, दूसरे दिन भी 165 ने नहीं लगाई हाजिरी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ASHISH SHRIVAS

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आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

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