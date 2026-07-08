बालाघाट में ई-अटेंडेंस पर बड़ा एक्शन, 225 कर्मचारियों को नोटिस, दूसरे दिन भी 165 ने नहीं लगाई हाजिरी

सरकार की अहम व्यवस्था

इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी धनश्री जैन ने बताया कि 'ई-अटेंडेंस प्रणाली शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर बनाना है. 6 जुलाई की रिपोर्ट के आधार पर जिन 225 कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं हुई, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. सभी संबंधित कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा में स्पष्टीकरण मांगा गया है. हमारा उद्देश्य किसी को अनावश्यक रूप से दंडित करना नहीं, बल्कि विद्यालयों में समय पर उपस्थिति, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है.