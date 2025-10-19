Advertisement
शौक नवाबी…अपराध की सवारी! लग्जरी कार से बकरा-बकरी की चोरी; पुलिस ने पकड़ा हाई-प्रोफाइल चोर गैंग

Balaghat Goat Theft: बालाघाट में लग्जरी कार और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके बकरा-बकरी की चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया. गिरोह में दो सगे भाई और चार नाबालिग शामिल थे, जिन्होंने अब तक 100 से अधिक जानवर चुराए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:50 PM IST
Balaghat Goat Theft
Balaghat Luxury Car Crime: बालाघाट जिले के हट्टा थाना पुलिस ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो लग्जरी कार और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके बकरा-बकरी की चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. आरोपियों ने अब तक 100 से अधिक बकरा-बकरियों की चोरी कर चुके हैं. इस गिरोह में दो सगे भाई और चार नाबालिग शामिल हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए बकरा-बकरी, एक स्विफ्ट डिजायर कार और दो मोटरसाइकिलें जब्त की हैं.

बालाघाट जिले के हट्टा थाना क्षेत्र में पिछले कई महीनों से बकरा-बकरी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं. ग्रामीण परेशान थे और पुलिस के पास लगातार शिकायतें पहुँच रही थीं. इस पर हट्टा पुलिस ने एक टीम बनाकर जांच शुरू की और आखिरकार इस चोरी के पीछे छिपे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया.

कहां - कहां करता था चोरी?
पकड़े गए आरोपी विशेष कोटांगले और विनय कोटांगले सगे भाई हैं, जिनके साथ चार नाबालिग साथी मिलकर चोरी की वारदातें करते थे. विनय कोटांगले बालाघाट में ट्रैवल्स एजेंसी में ड्राइवर का काम करता था और उसी के जरिए किराए की गाड़ी लेकर चोरी करता था. पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह बालाघाट जिले के आसपास करीब 50 किलोमीटर के दायरे में चोरी करता था.

गिरोह कई महीनों से सक्रिय
चोरी किए गए जानवरों को आरोपी इब्बू पठान उर्फ़ शेख इब्राहीम को बेचते थे, जो उन्हें काटकर मटन के रूप में ग्राहकों को बेचता था. गिरोह पिछले कई महीनों से सक्रिय था और लग्जरी कार से चोरी कर ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. हट्टा पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. 

(रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बालाघाट" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

