सायरन बजाती एंबुलेंस में पहुंचे ‘मरीज’, दरवाजा खुलते ही निकली पुलिस; माफियाओं में मचा हड़कंप

Balaghat Police News: बालाघाट जिले के भमोड़ी रेत घाट पर मंगलवार सुबह ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को चौंका दिया. सायरन बजाती एक एंबुलेंस जब वैनगंगा नदी के किनारे पहुंची, तो अवैध रेत खनन में लगे माफियाओं को लगा कि कोई आपात स्थिति है. लेकिन जैसे ही एंबुलेंस का दरवाजा खुला, अंदर से मरीज नहीं बल्कि वर्दी पहने पुलिस जवान बाहर निकले. यह सीन देखते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और अवैध खनन में जुटे लोग इधर-उधर भागने लगे.

दरअसल, बालाघाट में रेत माफियाओं का सूचना तंत्र इतना मजबूत था कि पुलिस की गाड़ी मुख्यालय से निकलते ही घाटों तक खबर पहुंच जाती थी. जैसे ही सरकारी वाहन नजर आते, ट्रैक्टर और मजदूर तुरंत वहां से गायब हो जाते थे. इस बार पुलिस ने उनकी इसी रणनीति को उनकी कमजोरी बना दिया और पूरी योजना बेहद गोपनीय तरीके से तैयार की गई, ताकि माफियाओं को भनक तक न लग सके.

10 ट्रैक्टर किए जब्त

पुलिस ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सफेद एंबुलेंस का सहारा लिया और उसी में सवार होकर सीधे रेत घाट तक पहुंच गई. एंबुलेंस को देखकर किसी को शक नहीं हुआ और पुलिस बिना रोके मौके तक पहुंचने में सफल रही. अचानक हुई इस कार्रवाई से माफियाओं के होश उड़ गए और पुलिस ने मौके पर करीब 10 ट्रैक्टर पकड़ लिए. इस कार्रवाई से अवैध रेत खनन के कारोबार में हड़कंप मच गया.

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खास रणनीति अपनाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले जब भी वे शासकीय वाहनों से यहां पहुंचते थे, तब तक माफियाओं को सूचना मिल जाती थी और मौके पर कुछ नहीं मिलता था. उन्होंने कहा कि इस बार विशेष रणनीति अपनाई गई, ताकि मौके तक बिना पहचान के पहुंचा जा सके. इसी योजना के कारण पुलिस को सफलता मिली और अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई संभव हो सकी.

रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट

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