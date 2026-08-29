बहनों के दुलार से भावुक हुए CM मोहन यादव, बालाघाट में बंधी राखियां; बोले- यह स्नेह ही मेरी असली ताकत

रक्षाबंधन के पावन पर्व के अगले दिन बालाघाट पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक बेहद भावुक और आत्मीय रूप देखने को मिला. जब जिले की सैकड़ों बहनों ने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा, तो पूरा माहौल 'भैया डॉ. मोहन यादव' के जयकारों और स्नेह से सराबोर हो उठा. अपनी कलाई पर सजी राखियों और सिर पर बहनों का हाथ देखकर मुख्यमंत्री भी अपने आंसुओं और भावनाओं को रोक नहीं सके. उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता के साथ हर बहन का अभिवादन स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लिया.