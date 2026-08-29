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बहनों के दुलार से भावुक हुए CM मोहन यादव, बालाघाट में बंधी राखियां; बोले- यह स्नेह ही मेरी असली ताकत

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बहनों के प्रति स्नेह और आत्मीयता का भावपूर्ण दृश्य देखने को मिला. बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की कलाई पर राखी बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया. मुख्यमंत्री ने भी बहनों के इस आत्मीय स्नेह को भावपूर्वक स्वीकार करते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 29, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:35 PM IST
बहनों के दुलार से भावुक हुए CM मोहन यादव, बालाघाट में बंधी राखियां; बोले- यह स्नेह ही मेरी असली ताकत

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