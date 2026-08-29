बहनों के दुलार से भावुक हुए CM मोहन यादव, बालाघाट में बंधी राखियां; बोले- यह स्नेह ही मेरी असली ताकत

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रक्षाबंधन के पावन पर्व के अगले दिन बालाघाट पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक बेहद भावुक और आत्मीय रूप देखने को मिला. जब जिले की सैकड़ों बहनों ने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा, तो पूरा माहौल 'भैया डॉ. मोहन यादव' के जयकारों और स्नेह से सराबोर हो उठा. अपनी कलाई पर सजी राखियों और सिर पर बहनों का हाथ देखकर मुख्यमंत्री भी अपने आंसुओं और भावनाओं को रोक नहीं सके. उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता के साथ हर बहन का अभिवादन स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लिया.
कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और बहनों से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने का औपचारिकता मात्र त्योहार नहीं है. यह भाई और बहन के बीच अटूट प्रेम, अगाध विश्वास और जीवनभर सुरक्षा के पवित्र संकल्प का पर्व है. उन्होंने कहा, "आज बालाघाट की बहनों ने जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है, वह मेरे लिए सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि प्रदेश की हर महिला की खुशहाली के लिए दिन-रात काम करने की प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है."
लाडली बहनों को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा
मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने बहनों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में महिलाओं का सम्मान, स्वावलंबन और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और प्रदेश में चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की.
खुशी से खिल उठे बहनों के चेहरे
कार्यक्रम के दौरान कई ऐसी बुजुर्ग और ग्रामीण महिलाएं भी पहुंची थीं, जिन्होंने पारंपरिक लोक गीतों के बीच मुख्यमंत्री को राखी बांधी. मुख्यमंत्री ने भी सहृदयता दिखाते हुए बहनों का हाल-चाल जाना और उन्हें रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए उपहार स्वरूप उनके सुखद जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. बालाघाट में दिखा यह आत्मीय दृश्य दिनभर स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा.