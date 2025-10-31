घर से निकलते समय भूलकर भी न करें ये गलती! नहीं तो पड सकतें हैं लेने के देने, एमपी में यहां 1 नवंबर से खास नियम लागू

MP Traffic Rule Change: बालाघाट में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने खुद सड़क पर उतरकर एक नई मिसाल पेश की है. गुरुवार रात एसपी मिश्रा आंबेडकर चौक पहुंचे और बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले युवाओं को रोका. उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बल्कि उन्हें ‘महापुरुष’ कहकर मुस्कुराते हुए समझाया कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है. एसपी ने लोगों से कहा कि सड़क पर सुरक्षित रहना खुद की जिम्मेदारी है. उन्होंने दूधवाले, डिलीवरी बॉय, कामकाजी युवाओं से संवाद करते हुए सड़क सुरक्षा का महत्व समझाया.

एसपी मिश्रा ने मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सड़कों पर सक्रिय रहकर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करें और जनता को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि बालाघाट में 1 नवंबर से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खुद सड़क पर रहकर निरीक्षण किया और पुलिस टीम को दिशा-निर्देश दिए. पिछले तीन दिनों से वे लगातार फील्ड में रहकर अभियान की तैयारी कर रहे हैं, ताकि नियमों का पालन सख्ती और समझदारी दोनों के साथ हो.

1 नवंबर से सख्ती से लागू

एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि सड़क हादसे अक्सर लापरवाही का नतीजा होते हैं और हेलमेट एक छोटा सा उपाय है जो बड़ी जान बचा सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनें. उनका कहना है कि सड़क सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब नागरिक खुद जिम्मेदारी समझेंगे. बालाघाट पुलिस ने जिलेभर में हेलमेट अनिवार्यता को लेकर जनजागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, जो 1 नवंबर से पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा. (रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!