कुएं में उतरे और फिर नहीं लौटे... जहरीली गैस ने उजाड़ दिया परिवार, मैहर के बाद बालाघाट में 2 दोस्तों की मौत

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Balaghat Toxic Gas Death: मैहर जिले के खरमसेड़ा गांव में कुएं में उतरे तीन युवकों की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि, ऐसा ही एक मामला बालाघाट से सामने आया है. जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र स्थित पिपरटोला गांव में हुए एक दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. खेत में बने कुएं में खराब मोटरपंप की मरम्मत के लिए उतरे दो किसानों की जहरीली गैस की चपेट में आने से जान चली गई.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद दोनों किसानों के शव कुएं से बाहर निकाले गए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
मोटर पंप ठीक करने कुएं में उतरे थे किसान
जानकारी के मुताबिक, पिपरटोला गांव के रहने वाले चंदनलाल बिसेन के बेटे युवराज बिसेन (55) के घर के पीछे खेत में बने कुएं में लगी मोटर गुरुवार को खराब हो गई थी. शाम करीब 6 बजे युवराज बिसेन मोटर पंप ठीक करने के लिए अपने साथी महेश चौधरी (45) के साथ कुएं में उतरे.
काफी समय से इस्तेमाल में नहीं था कुआं
बताया जा रहा है कि यह कुआं काफी समय से इस्तेमाल में नहीं था. हवा की आवाजाही ठीक से न होने के कारण इसके अंदर जहरीली गैसें जमा हो गई थीं. जैसे ही दो किसान कुएं में उतरे, उनका दम घुटने लगा, वे बेहोश हो गए और गिर पड़े. जब काफी देर तक वे बाहर नहीं निकले, तो उनके परिवार वालों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
SDRF की टीम ने कुएं से निकाला शव
सूचना मिलने पर किरनापुर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और SDRF की टीम मौके पर पहुंची. कुएं के अंदर जहरीली गैस होने के कारण बचाव अभियान काफी मुश्किल रहा. सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए, SDRF की टीम ने देर रात तक अभियान चलाया और कुएं से दोनों किसानों के शव बाहर निकाले. इसके बाद, पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
मैहर में भी हुई थी 3 युवकों की मौत
बता दें, कुछ दिन पहले ही मैहर जिले के खरमासेडा गांव में एक कुएं में उतरे तीन युवकों की मौत हो गई थी. जिसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम ने जांच के लिए घटनास्थल का दौरा किया. वैज्ञानिकों का कहना था कि कुएं के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी और जहरीली मीथेन गैस जमा होने के कारण दम घुटने से युवकों की मौत हुई थी.
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