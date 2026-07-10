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कुएं में उतरे और फिर नहीं लौटे... जहरीली गैस ने उजाड़ दिया परिवार, मैहर के बाद बालाघाट में 2 दोस्तों की मौत

Balaghat Toxic Gas Death: बालाघाट के पिपरटोला गांव में कुएं में उतरे दो दोस्तों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई. गुरुवार रात हुई इस घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने करीब पांच घंटे तक रेस्क्यू चलाकर दोनों के शव को कुएं से बाहर निकाले.

Written ByPooja
Published: Jul 10, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:27 AM IST
कुएं में उतरे और फिर नहीं लौटे... जहरीली गैस ने उजाड़ दिया परिवार, मैहर के बाद बालाघाट में 2 दोस्तों की मौत

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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