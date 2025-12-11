नक्सलवाद से मुक्त मध्य प्रदेश! बालाघाट में अंतिम दो नक्सलियों ने भी किया सरेंडर, लाखों का इनाम था घोषित

Balaghat Naxal Surrender: मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है. इसका असर जमीन पर साफ-साफ देखने को मिल रहा है. बता दें कि बालाघाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बचे अंतिम दो कुख्यात नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है. बताया जा रहा है कि इन दोनों पर कुल 43 लाख रुपए का इमान लगा हुआ था. गुरुवार को सीएम मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश में अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है. लेकिन कुछ ही घंटों के बाद बालाघाट से मिली खबर से साबित हो गया. नक्सली गतिविधियों में सक्रिय दोनों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया.

बालाघाट पुलिस और नक्सल सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, आत्मसर्मपण करने वालों में छोटा दीपक और रोहित शामिल हैं. दोनों लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे. कई हमलों में शामिल रहने की भी आशंका जताई जी रही थी. कुछ दिनों बाद कान्हा भोरमदेव डिवीजन में 10 नक्सलियों के सरेंडर के बाद इन दोनों की तलाश तेज हुई. तो गुरुवार को ग्रामीणों की मदद से दोनों सीआरपीएफ कैंप पहुंचे. जहां पर सुरक्षाबलों को अपनी इच्छा अनुसार सरेंडर कर दिया. वहीं अधिकारियों ने इसे नक्सल नेटवर्क टूटने की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी है.

3 राज्यों में मोस्ट वांटेड था दीपक

बता दें कि सरेंडर करने वाला छोटा दीपक बालाघाट के पालागोंदी इलाके का रहने वाला है. तीन राज्यों में मोस्ट वांटेड भी माना जाता था. उस पर लगभग 29 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था. बताया जाता है कि छोटा दीपक 1995 से नक्सली संगठनों में सक्रिय था. दूसरा नक्सली रोहित पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, हाल ही में लगातार अभियान के चलते नक्सली कैडर तेजी से टूट रहा है. कई बड़े माओवादी नेता पहले ही हथियार डाल चुके हैं, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ काफी कमजोर हो गई है.

लाल आतंक अब लगभग खत्म

बालाघाट में 35 वर्षों से चल रहा लाल आतंक अब लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुका है. सुरक्षा बलों ने रणनीति बदलकर कड़े अभियान चलाए, जिसका नतीजा अब नक्सलवाद के लगभग अंत के रूप में दिखाई दे रहा है. प्रदेश सरकार का दावा है कि बालाघाट नक्सल मुक्त होने के बाद मध्यप्रदेश भी पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त माना जा सकता है. इंदौर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में नक्सलवाद की समस्या पहले ही समाप्त हो चुकी है और लगातार अभियान ने प्रदेश को सुरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

(रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट)

