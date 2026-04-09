Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3172256
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबालाघाट

बालाघाट से महाराष्ट्र का सफर होगा आसान, इस ब्रिज में लगा है प्रदेश का सबसे लंबा गर्डर

Waraseoni Balaghat Overbridge: बालाघाट के लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि वारासिवनी-बालाघाट में बना ओवरब्रिज अब चालू होने वाला है. जिससे यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वारासिवनी ओवरब्रिज 10 अप्रैल से होगा शुरू
वारासिवनी ओवरब्रिज 10 अप्रैल से होगा शुरू

Balaghat News: वारासिवनी-बालाघाट के लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि वारासिवनी में बना रेलवे ओवरब्रिज 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है. यह ब्रिज आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा. इस ब्रिज को 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है. जिससे बालाघाट से महाराष्ट्र का सफर और आसान होगा. यह पुल दोनों शहरों के लिए अहम माना जा रहा है. कांग्रेस के विधायक विवेक पटेल ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया है. उन्होंने यहां हुए कामों की जानकारी स्थानीय लोगों से ली है. यह ब्रिज खुल जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी. जबकि आना जाना भी आसान होगा. 

एमपी का सबसे लंबा गर्डर

वारासिवनी में बने इस रेलवे ओवरब्रिज में सबसे प्रदेश का सबसे लंबा गर्डर डाला गया है. जो इस ब्रिज की सबसे अहम बात है. इस ब्रिज के शुरू होने से क्षेत्र की जनता को सबसे आसानी होगी. वारासिवनी और बालाघाट से हर दिन बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं. स्थानीय विधायक का कहना है कि पहले 10 मार्च को पूजा अर्चना होगी और उसके बाद आवागमन शुरू होगी. जिससे लोगों का समय बचेगा. पुल क्षेत्र की शिक्षा, रोजगार और व्यापार को भी बढ़ाने में फायदा करेगा. क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वारासिवनी-बालाघाट में थी मांग 

बता दें कि वारासिवनी और बालाघाट जिले के लोगों ने इस ब्रिज को लेकर मांग की थी. क्योंकि यहां जाम ज्यादा लग रहा था. जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में स्थानीय लेवल पर इसकी मांग सबसे ज्यादा की जा रही थी. क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी. ऐसे में सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए वारासिवनी में रेलवे ओवरब्रिज खोला गया. यह ब्रिज अब पूरी तरह से चालू होने वाला है. जिससे सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों को होने वाली है. 

ये भी पढे़ंः रतलाम-उज्जैन में रुकेगी यह दो स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली और महाराष्ट्र का सफर होगा आसान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

balaghat overbridge

Trending news

jabalpur news
नेशनल हाईवे जाम... जबलपुर-अमरकंटक NH-45 पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
khargone news
खरगोन में बड़ा एक्शन, लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट तबाह, पुलिस ने दबोचे 18 गुर्गे
dhar bhojshala
धार भोजशाला मंदिर है, मस्जिद पक्ष के शपथ पत्र में भी प्रमाण... हिंदू पक्ष का तर्क
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू, सागर में किसानों ने लगाया जाम, पढ़ें बड़ी खबरें
shivpuri news
दो युवतियों ने 20 सेकंड में उड़ाए 90,000 रुपये, एक ने रास्ता रोका, दूसरी ने बैग काटा
Bageshwar sarkar
ऑस्ट्रेलिया की संसद से बाबा बागेश्वर का संबोधन, दुनिया को बताया कैसे थमेगा युद्ध?
Ratlam Municipal Corporation
रतलाम नगर निगम विवाद, बजट सत्र के हंगामे ने पकड़ा तूल, कांग्रेस पार्षद पर FIR दर्ज
mp teachers protest
MP में TET का चौतरफा विरोध, सिंगरौली में शिक्षकों ने खोला मोर्चा
mp ucc controversy
MP में UCC पर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा...
rewa news hindi
पति ने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, मासूम बेटी के सामने घटा ये खौफनाक मंजर