बालाघाट से महाराष्ट्र का सफर होगा आसान, इस ब्रिज में लगा है प्रदेश का सबसे लंबा गर्डर

Balaghat News: वारासिवनी-बालाघाट के लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि वारासिवनी में बना रेलवे ओवरब्रिज 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है. यह ब्रिज आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा. इस ब्रिज को 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है. जिससे बालाघाट से महाराष्ट्र का सफर और आसान होगा. यह पुल दोनों शहरों के लिए अहम माना जा रहा है. कांग्रेस के विधायक विवेक पटेल ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया है. उन्होंने यहां हुए कामों की जानकारी स्थानीय लोगों से ली है. यह ब्रिज खुल जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी. जबकि आना जाना भी आसान होगा.

एमपी का सबसे लंबा गर्डर

वारासिवनी में बने इस रेलवे ओवरब्रिज में सबसे प्रदेश का सबसे लंबा गर्डर डाला गया है. जो इस ब्रिज की सबसे अहम बात है. इस ब्रिज के शुरू होने से क्षेत्र की जनता को सबसे आसानी होगी. वारासिवनी और बालाघाट से हर दिन बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं. स्थानीय विधायक का कहना है कि पहले 10 मार्च को पूजा अर्चना होगी और उसके बाद आवागमन शुरू होगी. जिससे लोगों का समय बचेगा. पुल क्षेत्र की शिक्षा, रोजगार और व्यापार को भी बढ़ाने में फायदा करेगा. क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है.

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वारासिवनी-बालाघाट में थी मांग

बता दें कि वारासिवनी और बालाघाट जिले के लोगों ने इस ब्रिज को लेकर मांग की थी. क्योंकि यहां जाम ज्यादा लग रहा था. जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में स्थानीय लेवल पर इसकी मांग सबसे ज्यादा की जा रही थी. क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी. ऐसे में सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए वारासिवनी में रेलवे ओवरब्रिज खोला गया. यह ब्रिज अब पूरी तरह से चालू होने वाला है. जिससे सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों को होने वाली है.

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