दामाद संग की दारू-मुर्गा पार्टी, फिर गमछे से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट; 72 घंटे में खुला राज

राज्य चुनें
Balaghat Crime News: जिस पिता को बेटी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है, वही पिता जब कानून अपने हाथ में ले ले, तो पूरा परिवार बिखर जाता है. बालाघाट जिले के वारासिवनी में एक पिता अपनी बेटी को शराबी पति की प्रताड़ना से बचाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा रास्ता चुना जिसने बेटी की मांग का सिंदूर मिटा दिया. इतना ही नहीं, 10 वर्षीय बेटे और 6 वर्षीय बेटी के सिर से पिता का साया भी छिन गया. पुलिस ने महज 72 घंटे में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी ससुर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस मिली जानकारी के मुताबिक, 40 वर्षीय राजेन्द्र शरणागत शराब का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था. उसकी शराब की लत और घरेलू हिंसा से पूरा परिवार परेशान था. दंपती के दो मासूम बच्चे 10 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी रोजाना घर के झगड़ों और तनावपूर्ण माहौल के बीच अपना बचपन गुजार रहे थे. बेटी की पीड़ा सुन-सुनकर उसके पिता राजेश चौहान के मन में आक्रोश बढ़ता गया.
पुलिस ने किया खुलासा
बता दें कि 13 जुलाई की रात राजेश चौहान ने अपने साथी प्रभुदयाल बिसेन के साथ मिलकर राजेन्द्र को शराब पिलाने के बहाने जंगल में बुलाया. वहां विवाद होने के बाद दोनों ने गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव जंगल में छोड़कर फरार हो गए. 14 जुलाई को जंगल में शव मिलने के बाद वारासिवनी पुलिस ने फोरेंसिक जांच, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महज 72 घंटे में पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गमछा, दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए. इस वारदात ने एक बेटी को विधवा बना दिया, दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया और एक पिता को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. यह घटना साफ संदेश देती है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद का समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए, न कि हत्या जैसे अपराध के जरिए.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!