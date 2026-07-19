दामाद संग की दारू-मुर्गा पार्टी, फिर गमछे से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट; 72 घंटे में खुला राज

पुलिस ने किया खुलासा

बता दें कि 13 जुलाई की रात राजेश चौहान ने अपने साथी प्रभुदयाल बिसेन के साथ मिलकर राजेन्द्र को शराब पिलाने के बहाने जंगल में बुलाया. वहां विवाद होने के बाद दोनों ने गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव जंगल में छोड़कर फरार हो गए. 14 जुलाई को जंगल में शव मिलने के बाद वारासिवनी पुलिस ने फोरेंसिक जांच, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महज 72 घंटे में पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गमछा, दो मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए. इस वारदात ने एक बेटी को विधवा बना दिया, दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया और एक पिता को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. यह घटना साफ संदेश देती है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद का समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए, न कि हत्या जैसे अपराध के जरिए.