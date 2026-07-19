Add Zee Business As A Preferred Source
App

दामाद संग की दारू-मुर्गा पार्टी, फिर गमछे से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट; 72 घंटे में खुला राज

Waraseoni Murder Case: बालाघाट के वारासिवनी में शराबी दामाद की प्रताड़ना से परेशान पिता ने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने 72 घंटे में मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद हुआ.

Written ByASHISH SHRIVASEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:24 PM IST
दामाद संग की दारू-मुर्गा पार्टी, फिर गमछे से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट; 72 घंटे में खुला राज
Image Credit: Waraseoni Murder Case

About the Author

ASHISH SHRIVAS

ASHISH SHRIVAS

आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
3 दिन से शिकायत कर रही थीं छात्राएं, अब दूषित भोजन-पानी से 15 बीमार; कटनी में हड़कंप
Katni News2 hrs ago
2
mp congress news3 hrs ago
3
betul news3 hrs ago
4
mp news3 hrs ago
5
chhatarpur news10:19 AM IST