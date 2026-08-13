रेप केस में राजीनामा न करने पर फुफेरे भाई ने की बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, कार व ब्लेड जब्त

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Balaghat Crime News: मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. जिले के थाना वारासिवनी अंतर्गत ग्राम डोंगरगांव में पुलिया के पास नहर में विगत 05 अगस्त को एक अज्ञात युवती का शव मिला था. मृतका के गले पर धारदार वस्तु से गला काटने का घाव पाया गया था. सूचना प्राप्त होने पर थाना वारासिवनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को नहर के पानी से बाहर निकाला.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया एवं स्थानीय स्रोतों के माध्यम से मृतका की पहचान के प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप मृतका की पहचान विनती उर्फ खुशबू डहरवाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम खमरिया के रूप में हुई है. बता दें कि महिला उस समय नागपुर में रह रही थी. जांच में मृतका के चचेरे भाई संतोष ठाकरे, निवासी ग्राम सरंडी, वारासिवनी पर शंका जाहिर की गई थी. जिसकी तलाश शुरू की गई तो पता चला कि आरोपी ग्राम सांवगी में छुपा हुआ है.
दुष्कर्म का मामला दर्ज
बताया जाता है कि जब पुलिस ने दबिश दी, तो आरोपी पुलिस को देखकर सांवगी के जंगल की ओर भागने लगा. पीछा करने के दौरान गिरने से उसके बाएं पैर एवं दाहिने हाथ में चोट आई. पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका विनीता उर्फ खुशबू से उसका प्रेम प्रसंग था. आरोपी द्वारा दूसरी महिला से विवाह कर लेने के बाद मृतका ने उसके विरुद्ध महिला थाना जिला सिवनी में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया था.
मृतका पर बनाया दबाव
मामले में आरोपी द्वारा मृतका पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मृतका राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं थी. इसी बात से परेशान होकर आरोपी ने मृतका की हत्या करने की योजना बनाई. आरोपी दिनांक 31 जुलाई को मृतका को नागपुर से अपने साथ लेकर निकला था तथा इस दौरान उसे नागपुर, इटारसी एवं छिंदवाड़ा में अपने साथ रखा. इसके बाद दिनांक 04 अगस्त को आरोपी ने मृतका की कार में ही ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी और शव को कायदी के पास नहर में फेंक दिया. हत्या के बाद आरोपी कार को गोंदिया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ा कर फरार हो गया था. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मारुति डिजायर कार, आरोपी के रक्तरंजित कपड़े, मृतका के कपड़े, बैग और हत्या में प्रयुक्त ब्लेड जब्त की है.
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