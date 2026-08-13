रेप केस में राजीनामा न करने पर फुफेरे भाई ने की बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, कार व ब्लेड जब्त

मृतका पर बनाया दबाव

मामले में आरोपी द्वारा मृतका पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मृतका राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं थी. इसी बात से परेशान होकर आरोपी ने मृतका की हत्या करने की योजना बनाई. आरोपी दिनांक 31 जुलाई को मृतका को नागपुर से अपने साथ लेकर निकला था तथा इस दौरान उसे नागपुर, इटारसी एवं छिंदवाड़ा में अपने साथ रखा. इसके बाद दिनांक 04 अगस्त को आरोपी ने मृतका की कार में ही ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी और शव को कायदी के पास नहर में फेंक दिया. हत्या के बाद आरोपी कार को गोंदिया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ा कर फरार हो गया था. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मारुति डिजायर कार, आरोपी के रक्तरंजित कपड़े, मृतका के कपड़े, बैग और हत्या में प्रयुक्त ब्लेड जब्त की है.