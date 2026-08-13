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रेप केस में राजीनामा न करने पर फुफेरे भाई ने की बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, कार व ब्लेड जब्त

Balaghat Police News: बालाघाट के वारासिवनी में 5 अगस्त को नहर में मिली 23 वर्षीया विनीता डहरवाल की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. आरोपी चचेरे भाई संतोष ठाकरे ने दुष्कर्म केस में राजीनामा न करने पर कार में ब्लेड से गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी.

Written ByASHISH SHRIVASEdited ByManish kushawah
Published: Aug 13, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:27 PM IST
रेप केस में राजीनामा न करने पर फुफेरे भाई ने की बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, कार व ब्लेड जब्त
Image Credit: ZEE MEDIA

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