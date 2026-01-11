Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'दिल' आकार का चेहरा...छोटी आंखें, किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है ये सफेद उल्लू, बालाघाट में देखने वालों की लगी भीड़

MP News: बालाघाट में बेहद ही अजीब प्रजाति का उल्लू दिखाई दिया है. पुराने घर को तोड़ने के दौरान सफेद रंग के उल्लू के चार बच्चे मिले हैं. सफेद रंग के उल्लू को देख लोगों में जिज्ञासा पैदा हुई.  भारत में सफेद उल्लू की प्रजाति कहीं नहीं पाई जाती, फिर ये कहां से आ गए?

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:30 PM IST
balaghat safed ulloo: खबर की हेडलाइन पढ़कर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी. दरअसल, मध्य प्रदेश के बालाघाट में सफेद उल्लू के बच्चे दिखाई दिए हैं.लेकिन भारत  में तो उल्लुओं की ऐसी प्रजाति पाई ही नहीं जाती है तो ये कैसे संभव हुआ? स्थानीय लोगों ने जबसे सफेद उल्लुओं को देखा है उनके मन में अलग सी जिज्ञासा पैदा हुई है. इन उल्लुओं को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ तक लग गई है. 

क्या है पूरा मामला
मामला बालाघाट जिले के वारासिवनी मुख्यालय का है जहां कई साल पुराने जर्जर मकान को तोड़ते वक्त सफेद रंग के उल्लू के चार बच्चे मिले हैं. सफेद रंग के उल्लू को देखते ही लोगों के मन  उथल पुथल होने लगी. भारत में सफेद उल्लू की प्रजाति कहीं नहीं पाई जाती, फिर ये कहां से आ गए ? सफेद उल्लू को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ लग गई. ग्रमीण इन उल्लुओं की एक झलक देखने को बेताब थे वहीं इस पक्षी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी पैदा हो रहे थे.

दिल आकार के उल्लू
जब इन उल्लुओं के बच्चे को करीब से देखा गया तो इनके चेहरे बड़े ही विचित्र दिखाई दिए. इनके चेहरे का आकार दिल जैसा था इनकी चोंच तथा आंखे छोटी होती थी. उललुओं के इन विशेषताओं को देख लोगों के मन में उत्सुकता और बढ़ गई. इनकी ये विशेषताएं भारत में दिखने वाले उल्लुओं से बेहद ही अलग थी.

वाइल्ड life एक्सपर्ट ने बताई सच्चाई
अभय कोचर (वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट) ने मामले की हकीकत जानी.  अभय कोचर ने बताया कि ये बर्न ऑउल प्रजाति के हैं जिन्हें खलिहानी उल्लू भी कहा जाता है. इन्हें खलिहानी उल्लू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी तादाद में चूहों का शिकार करते हैं जिससे किसानों की फसल नुकसान होने से बचती है. साथ ही उन्होंने बताया कि देश में उल्लुओं का उपयोग जादू टोना के लिए किए जाने और इनके आवास खत्म होने के कारण सभी प्रजाति के उल्लुओं के जीवन पर संकट बना हुआ है. जिनका संरक्षण करना आवश्यक है. रिपोर्ट: आशीष श्रीवास्तव, बालाघाट

