MP News: क्या ज़माना आ गया है? पत्नी, बेटे और बहू ने मिलकर बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला

Balaghat News: बालाघाट जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की उसकी पत्नी, बेटे और बहू ने रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:44 PM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. परसवाड़ा थाना क्षेत्र के चारटोला गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग को उसकी पत्नी, बेटे और बहू ने रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा. पिटाई से गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण बुजुर्ग को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. मृतक के भाई द्वारा घटना का वीडियो वायरल करने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान; 2 साल से थे साथ

 

पत्नी, बेटे और बहू ने बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर पीटा
दरअसल, परसवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम चारटोला में रहने वाले बुजुर्ग बलवंत चौधरी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. उनकी पत्नी, बेटे और बहू ने उन्हें रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक के भाई साहेबलाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और घटना का वीडियो वायरल कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी मांग, लोट लगाते हुए पहुंचे

 

पुलिस ने तीनों के खिलाफ दर्ज किया मामला
बता दें कि तीनों ने बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह पीटा कि मृतक के भाई साहेबलाल ने अपने मझले भाई को गंभीर हालत में पहले परसवाड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. लेकिन वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उसे गोंदिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन बलवंत को बचाया नहीं जा सका. भाई साहेबलाल ने इसकी शिकायत परसवाड़ा थाने में की और बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया. जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया.

आशीष श्रीवास

