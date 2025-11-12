Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2998946
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र-पासिंग कार से मिले करोड़ों रुपए, चेकिंग देख भागे तो हिरासत में लिया

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक महाराष्ट्र पासिंग कार से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, बताया जा रहा है कि चेकिंग देखकर कार वाले भागने लगे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र पासिंग कार में मिले करोड़ों रुपए
महाराष्ट्र पासिंग कार में मिले करोड़ों रुपए

Maharashtra Passing Car: बालोद जिले के पकड़ीभाट गांव के पास से बड़ी घटना सामने आई है, यहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग की क्रेटा गाड़ी को पकड़कर उससे बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है.क्रेटा गाड़ी में तीन करोड़ रुपये नकद होने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. फिलहाल बालोद कोतवाली पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि कार में एक साथ बड़ी मात्रा में 3 करोड़ कैश मिला है.

कार में बना था सीक्रेट चैंबर 

बताया जा रहा है कि यह कैश कार में बने गुप्त चैम्बर में छिपाकर रखा गया था. मामला बुधवार सुबह का बताया जा रहा है, करीब 8 से 9 बजे के बीच गुंडरदेही इलाके में पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक MH 04 MA 8035 नंबर की क्रेटा कार पुलिस को देखकर तेज रफ्तार में भागने लगी. शक होने पर पुलिस ने बालोद-दुर्ग मुख्य मार्ग स्थित पड़कीभाट बायपास के पास नाकाबंदी कर कार को रोक लिया. तलाशी के दौरान कार की सीटों के नीचे एक गुप्त चैम्बर मिला, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी रखी हुई थी, चैम्बर पर ताला लगा हुआ था, जिसे खोलने पर लाखों के नोटों से भरे बंडल बरामद हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः क्या सरेंडर करेंगे खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा, मां ने भी की आत्मसमर्पण की अपील

आयकर विभाग को सौंपा जाएगा

फिलहाल पुलिस ने मौके पर ही एसपी योगेश पटेल और एसडीओपी देवांश सिंह राठौर की मौजूदगी में नोटों की गिनती शुरू करवाई है, प्राथमिक अनुमान के मुताबिक, बरामद रकम करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, अधिकारियों के अनुसार, कार सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है कि यह रकम कहां से लाई जा रही थी और किसे देने के लिए भेजी जा रही थी. प्रारंभिक जांच के बाद बरामद नकदी को आयकर विभाग को सौंपा जाएगा, वहीं बालोद पुलिस इस मामले में सभी एंगल से जांच करने में जुटी हुई है. 

वहीं बालोद जिले का यह मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग की है, ऐसे में इतना कैश लेकर दोनों लोग कहा जा रहे थे, इस पर नजर रखी जा रही है पूछताछ के बाद ही अहम जानकारी सामने आ सकती है. 

बालोद से दनवीर साहू की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में CGMSC का बड़ा एक्शन! 3 दवाएं तीन साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, जानें नाम 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newschhattisgarh Balod district

Trending news

bhopal news
डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोना-चांदी और घड़ियां गायब,केरल से लौटने पर खुलासा
Delhi Car Blast
कुछ मीटर की दूरी और बच गई जान.. दिल्ली ब्लास्ट में कार क्षतिग्रस्त, लेकिन बचा परिवार
mp news
दिल्ली ब्लास्ट केस में MP कनेक्शन, उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू से जुड़ा तार
Ghar wapsi
BJP विधायक ने धोए पैर, हिंदू धर्म में किया स्वागत... 125 आदिवासियों ने की घर वापसी
Investor Connect
इन्वेस्टर कनेक्ट: छत्तीसगढ़ को मिला 33000 करोड़ का निवेश, 10532 रोजगार का खुला रास्ता
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में CGMSC का बड़ा एक्शन! 3 दवाएं तीन साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, जानें नाम
raja raghuvanshi
शिलांग में राजा के भाई विपिन का बयान अधूरा, कोर्ट ने फिर बुलाया, जानें क्या पूछा गया
bijapur news
बीजापुर के जंगल में घंटों चली मुठभेड़, 3 महिला माओवादी समेत 6 नक्सली ढेर
anuppur news
बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा मध्यप्रदेश, इस जिले में बदला स्कूलों का टाइम; जानें समय
dhirendra shastri
दिल्ली ब्लास्ट पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, बोले- ये विदेशी ताकतों की साजिश...