छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र-पासिंग कार से मिले करोड़ों रुपए, चेकिंग देख भागे तो हिरासत में लिया

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक महाराष्ट्र पासिंग कार से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, बताया जा रहा है कि चेकिंग देखकर कार वाले भागने लगे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है.
Maharashtra Passing Car: बालोद जिले के पकड़ीभाट गांव के पास से बड़ी घटना सामने आई है, यहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग की क्रेटा गाड़ी को पकड़कर उससे बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है.क्रेटा गाड़ी में तीन करोड़ रुपये नकद होने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. फिलहाल बालोद कोतवाली पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि कार में एक साथ बड़ी मात्रा में 3 करोड़ कैश मिला है.
कार में बना था सीक्रेट चैंबर
बताया जा रहा है कि यह कैश कार में बने गुप्त चैम्बर में छिपाकर रखा गया था. मामला बुधवार सुबह का बताया जा रहा है, करीब 8 से 9 बजे के बीच गुंडरदेही इलाके में पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक MH 04 MA 8035 नंबर की क्रेटा कार पुलिस को देखकर तेज रफ्तार में भागने लगी. शक होने पर पुलिस ने बालोद-दुर्ग मुख्य मार्ग स्थित पड़कीभाट बायपास के पास नाकाबंदी कर कार को रोक लिया. तलाशी के दौरान कार की सीटों के नीचे एक गुप्त चैम्बर मिला, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी रखी हुई थी, चैम्बर पर ताला लगा हुआ था, जिसे खोलने पर लाखों के नोटों से भरे बंडल बरामद हुए.
आयकर विभाग को सौंपा जाएगा
फिलहाल पुलिस ने मौके पर ही एसपी योगेश पटेल और एसडीओपी देवांश सिंह राठौर की मौजूदगी में नोटों की गिनती शुरू करवाई है, प्राथमिक अनुमान के मुताबिक, बरामद रकम करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, अधिकारियों के अनुसार, कार सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है कि यह रकम कहां से लाई जा रही थी और किसे देने के लिए भेजी जा रही थी. प्रारंभिक जांच के बाद बरामद नकदी को आयकर विभाग को सौंपा जाएगा, वहीं बालोद पुलिस इस मामले में सभी एंगल से जांच करने में जुटी हुई है.
वहीं बालोद जिले का यह मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग की है, ऐसे में इतना कैश लेकर दोनों लोग कहा जा रहे थे, इस पर नजर रखी जा रही है पूछताछ के बाद ही अहम जानकारी सामने आ सकती है.
बालोद से दनवीर साहू की रिपोर्ट
