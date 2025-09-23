नवरात्रि के पहले दिन हैवानियत, दुर्गा दर्शन के बहाने मासूम से दुष्कर्म, जान से मारने की कोशिश की
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2933889
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नवरात्रि के पहले दिन हैवानियत, दुर्गा दर्शन के बहाने मासूम से दुष्कर्म, जान से मारने की कोशिश की

Balod News-बालोद में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया है. आरोपी बच्ची को अपने साथ दुर्गा प्रतिमा दिखाने के बहाने स्कूटी से जंगल लेकर गया था. दुष्कर्म करने का बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए गला दबाकर बच्ची को मारने की कोशिश की लेकिन वह बच गई. बच्ची का इलाज जारी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि के पहले दिन हैवानियत, दुर्गा दर्शन के बहाने मासूम से दुष्कर्म, जान से मारने की कोशिश की

Chhattisgarh Crime News-बालोद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल की बच्ची से उसके बडे़ पापा ने रेप किया है. आरोपी मासूम को अपने साथ दुर्ग प्रतिमा दिखाने के बहाने स्कूटी से जंगल लेकर गया. फिर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और सबूत मिटाने के लिए गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की. बच्ची को मरा हुआ समझकर आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन वह जिंदा बच गई. फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है. 

मरा समझकर भागा आरोपी
आरोपी ने दुष्कर्म कर बच्ची को मारने की कोशिश की. मासूम बेहोश हो गई तो वह उसे मरा समझकर मौके से भाग गया. 3 घंटे के बाद बच्ची को होश आया. उसने पास के ही पंडाल में जसगीत की आवाज सुनी और जैसे-तैसे वह उस पंडाल के पास पहुंची. उसने रोते हुए लोगों को बड़े पापा की करतूत बताई. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. 

दुर्गा दर्शन के बहाने ले गया आरोपी
पुलिस के अनुसार, बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ती है. सोमवार को शाम करीब 4 बजे आरोपी बच्ची को दुर्गा दर्शन के बहाने स्कूटी पर बैठाकर घर से निकला और उसे गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में लेकर गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म  किया. फिर सबूत छिपाने के लिए बच्ची का गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गई. आरोपी वहां से भाग गया और घर लौट आया. शाम को जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. 

Add Zee News as a Preferred Source

जसगीत सुनकर पंडाल में पहुंची
करीब 7 बजे बच्ची को होश आया. जंगल के पास एक गांव में दुर्गा पंडाल से आ रहे जसगीत की आवाज सुनकर बच्ची वहां पहुंची. उसने रोते-बिलखते हुए ग्रामीणों को बताया कि उसके बड़े पिता ने उसके साथ गंदी हरकत की और गला दबाकर मारने की कोशिश की. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों को दी और आरोपी को पकड़कर घटनास्थल पर लेकर गए. 

पुलिस कार्रवाई में जुटी 
इस घटना की सूचना मिलने की गुरुर पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में लिया. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार ब्ची की हालत गंभीर बनी हुई है. 

यह भी पढ़ें-विधायक गोलू शुक्ला की बस के ड्राइवर की पिटाई, तेज रफ्तार से चला रहा था, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Balod की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsbalod newscg crime news

Trending news

mp news
विधायक गोलू शुक्ला की बस के ड्राइवर की पिटाई, तेज रफ्तार से चला रहा था, वीडियो वायरल
Bilaspur News
बिलासपुर में हिंदू प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़, भगवान गणेश-हनुमान की मूर्तियां खंडित
Chhindwara News
सावधान! बच्चों में फैल रहा किडनी इन्फेक्शन, अब तक 3 की मौत, ICMR टीम कर रही जांच
mp news
महाकाल लोक में रील बनाने पर फिर विवाद, अर्धनग्न होकर युवक ने दिखाई बॉडी, Video वायरल
mp news
दूसरे युवक के साथ डांस कर रही थी गर्लफ्रेंड, देखकर आहत हुआ बॉयफ्रेंड, सुबह होते ही..
crime news
19 की उम्र में शादी, कुछ महीने बाद आई मायके; फिर हुई खौफनाक घटना, नाले में मिला शव
Raisen News
पाकिस्तान के बाद रायसेन में है हिंगलाज देवी का मंदिर, दर्शन से पूरी होती है हर इच्छा
bhopal news
प्राइवेट स्कूलों ने 10 हजार स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड, पढ़ाने से भी किया साफ इंकार
mp news
MP में इस खतरनाक बीमारी का अलर्ट, मिट्टी और पानी से फैलता है ये रोग, गलत इलाज से...
indore news
इंदौर में कैसे गिर गई 3 मंजिला इमारत, जिम्मेदार कौन? FSL अधिकारी ने कर दिया खुलासा
;