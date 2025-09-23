नवरात्रि के पहले दिन हैवानियत, दुर्गा दर्शन के बहाने मासूम से दुष्कर्म, जान से मारने की कोशिश की

Chhattisgarh Crime News-बालोद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल की बच्ची से उसके बडे़ पापा ने रेप किया है. आरोपी मासूम को अपने साथ दुर्ग प्रतिमा दिखाने के बहाने स्कूटी से जंगल लेकर गया. फिर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और सबूत मिटाने के लिए गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की. बच्ची को मरा हुआ समझकर आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन वह जिंदा बच गई. फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है.

मरा समझकर भागा आरोपी

आरोपी ने दुष्कर्म कर बच्ची को मारने की कोशिश की. मासूम बेहोश हो गई तो वह उसे मरा समझकर मौके से भाग गया. 3 घंटे के बाद बच्ची को होश आया. उसने पास के ही पंडाल में जसगीत की आवाज सुनी और जैसे-तैसे वह उस पंडाल के पास पहुंची. उसने रोते हुए लोगों को बड़े पापा की करतूत बताई. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

दुर्गा दर्शन के बहाने ले गया आरोपी

पुलिस के अनुसार, बच्ची तीसरी कक्षा में पढ़ती है. सोमवार को शाम करीब 4 बजे आरोपी बच्ची को दुर्गा दर्शन के बहाने स्कूटी पर बैठाकर घर से निकला और उसे गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में लेकर गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. फिर सबूत छिपाने के लिए बच्ची का गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गई. आरोपी वहां से भाग गया और घर लौट आया. शाम को जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की.

जसगीत सुनकर पंडाल में पहुंची

करीब 7 बजे बच्ची को होश आया. जंगल के पास एक गांव में दुर्गा पंडाल से आ रहे जसगीत की आवाज सुनकर बच्ची वहां पहुंची. उसने रोते-बिलखते हुए ग्रामीणों को बताया कि उसके बड़े पिता ने उसके साथ गंदी हरकत की और गला दबाकर मारने की कोशिश की. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों को दी और आरोपी को पकड़कर घटनास्थल पर लेकर गए.

पुलिस कार्रवाई में जुटी

इस घटना की सूचना मिलने की गुरुर पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को हिरासत में लिया. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार ब्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.

