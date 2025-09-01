Balod Bus Accident: यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस में ड्राइवर बेहोश, अफरा तफरी माहौल, कई घायल
CG News: 40 यात्रियों से भरी बस किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई. बस ड्राइवर के बेहोश होने से बस अनियंत्रित हो गई थी. कंडक्टर की समझधारी ने बड़ा बस एक्सीडेंट होने से बच गया.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:53 PM IST
balod bus accident
balod bus accident

Bus Accident Balod: 40 यात्रियों से भरी बस और इस तेज रफ्तार वाली बस को चला रहा ड्राइवर अगर बेहोश हो जाए तो क्या होगा? बेशक ऐसी स्थिति में भयानक बस एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है. ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है जहां बालोद से दुर्ग जा रही बस के ड्राइवर को अचानक से झपकी लग गई. गलीमत रही कि कंडक्टर की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया. 

40 यात्रियों की अटकी सांसे
बालोद से दुर्ग जा रही बस का ड्राइवर अचानक से बेहोश हो गया. बस में सवार यात्रियों की जैसे सांसे अटक गई कि उनका क्या होगा. कंडक्टर ने आनन फानन में तुरंत ब्रेक लगाया और बस अपना कंट्रोल खोते हुए सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई. इस हादसे में ड्राइवर समेत फिलहाल 5 लोगों को चोटें आई है जबकि 35 यात्री सुरक्षित है.

ड्राइवर अब भी बेहोश
स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने घायलों को गुंडरदेही अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं बस में सवार यात्रियों ने बताया कि, बस हाई स्पीड में चल रही थी तभी अचानक ड्राइवरक बेहोश हो गया. कंडक्टर की समझदारी से हमारी जान बची है. ड्राइवर को जब बस से बाहर निकाला गया तब भी उसे होश नहीं आया है. पुलिक का अनुमान है कि अचानक बीपी, शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ होगा. 

खराब बस का किया गया उपयोग
यात्रियों ने आगे बताया कि जिस बस में वे सवार है वह पहले से ही खराब थी. बस में शिकायत होने के बाद भी उसे रवाना किया गया. बता दें कि बस करीब शाम 5 बजे बालोद-दुर्ग मुख्य मार्ग पर सिकोसा गांव पहुंची तभी हादसे का शिकार हो गई. फिलहाल दो यात्री अभी गंभीर घायल बताए गए है. 

रिपोर्ट: दानवीर साहू, बालोद

