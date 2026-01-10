बालोद जंबूरी में संस्कृति का उत्सव, दूसरे दिन कैंपिंग के साथ बच्चों ने मनाया राजस्थान दिवस

Jamboree Balod Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयोजित जंबूरी के दूसरे दिन बेहतरीन कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला. राजस्थान से आए रोवर और रेंजर्स ने राजस्थान दिवस मनाते हुए अपनी परंपरा को छत्तीसगढ़ के मंच पर प्रस्तुत किया. उन्होंने अपने पारंपरिक पकवान आम जनता के लिए खोले. वहीं मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं. दूसरी ओर बच्चों के लिए कैंपेनिंग के दौरान गन शूटिंग, घुड़सवारी, जिपलाइन, टायर चिमनी जैसे कई एडवेंचर विकल्प उपलब्ध रहे, जिनमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

आयोजन स्थल पर अलग से कैंपिंग की व्यवस्था की गई थी, जहां बच्चों को बंदूक चलाने सहित कई एडवेंचर गतिविधियों का अनुभव कराया गया. राजस्थान से पहुंचे शुभम ने बताया कि भविष्य में नौकरी और जीवन के लिए जरूरी शुरुआती ट्रेनिंग उन्हें इस आयोजन से मिल रही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मौसम उन्हें काफी पसंद आया. दिन में सामान्य और रात में ठंडक होने के कारण बालोद जिले में आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है.

श्रीलंका से पहुंचे थे मेहमान

रिप्लाई सहित तीन गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाल रहीं मधुलिका ने बताया कि बच्चे काफी एक्साइटेड हैं और वे खुद भी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और बालोद जिला उन्हें बहुत पसंद आया और बच्चों को यहां अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसी दौरान श्रीलंका से पहुंचे विदेशी मेहमान अमन राज ने अंग्रेजी में बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ आकर काफी अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि वे पांच लोग श्रीलंका से आए हैं और यहां का माहौल उन्हें बेहद पसंद आ रहा है.

जंबूरी मैदान में राजस्थान दिवस

यहां राजस्थान से लगभग 1200 से 1500 रोवर, रेंजर्स और स्टाफ पहुंचे हुए हैं. सभी ने मिलकर जंबूरी मैदान में अलग ही माहौल बनाते हुए राजस्थान दिवस मनाया. पारंपरिक पकवानों को आम लोगों के लिए चखने के लिए रखा गया और मंच से राजस्थान की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया. राजस्थान से पहुंचे गोलू शर्मा ने बताया कि मूंग का रबड़ी सहित कई पारंपरिक व्यंजन लोगों के सामने रखे गए हैं.

कल्चरल एक्सचेंज का अनुभव

बादल, मीनाक्षी जैन और अंजली चौधरी ने बताया कि यहां कल्चरल एक्सचेंज का अनुभव बेहद खास है. वे अलग-अलग जिलों और राज्यों के लोगों से मिल रहे हैं, जो उनके लिए सीखने का बड़ा अवसर है. छत्तीसगढ़ राज्य स्काउट एवं गाइड के मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ को इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है, जहां बच्चे सामूहिक जीवन और एक-दूसरे की जीवनशैली को करीब से सीख रहे हैं.

रिपोर्टः दानवीर साहू, बालोद

