आधी रात में मां ने बेटे का दबाया गया, बचकर भागा तो बेटी का घोंटा गला, फिर खुद ने भी दी जान

Mother Killed Daughter in Balod-छत्तीसगढ़ के बालोद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी ही बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पहले मां ने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश की लेकिन किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी बहन भाग नहीं पाई. यह मामला बालोद शहर थाना क्षेत्र का है.

मानसिक रूप से अस्वस्थ थी महिला

जानकारी के अनुसार, मृतिका का नाम निकिता पटौदी है, जबकि बेटी का नाम वैभवी है. दोनों बालोद के शिकारीपारा वार्ड के रहने वाले थे. महिला के कॉन्स्टेबल पति की पहले ही मौत हो चुकी है. पति की मौत के बाद से ही महिला डिप्रेशन में थी. शुक्रवार-शनिवार की रात करीब 1 बजे उसने पहले अपने बेटे रेवेंद्र पटौदी की गला दबाने को कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला.

बेटी को मारने का बाद लगाई फांसी

रेवेंद्र वहां से बच निकलने के बाद अपनी मौसे के कमरे में जाकर किसी को बिना कुछ बताए सो गया, लेकिन कमरे में वैभवी सो रही थी. बेटे के भागने के बाद निकिता ने बेटी वैभवी का साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसी साड़ी के हिस्से को काटा और पंखे में बांधकर फांसी लगा ली. सुबह जब पड़ोसी घर के पीछे की तरफ पुताई कर रहा था, तब वेंटिलेशन से झांकने पर उसे कमरे में अंदर भयावह दृश्य देखा. पड़ोसी ने तुरंत इसकी जानकारी परिजनों को दी.

3 साल पहले हुई थी पति की मौत

मृतिका के पिता पंवर सिंह सोरी ने बताया कि निकिता की शादी सांकरी गांव में हुई थी. पति रविशंकर पटौदी दल्लीराजहरा थाने में आरक्षक थे, 3 साल पहले सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद से ही निकिता की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी. कई बार वह अजीब हरकतें करती थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी.

पुलिस कर रही है जांच

बालोद एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि, घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. परिजनों के अनुसार वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी. प्राथमिक जांच में पाया गया कि उसने पहले बेटी की हत्या की और बाद में खुद आत्महत्या कर ली. एसडीओपी ने बताया कि मर्ग कायम कर शवों का पोस्टमॉर्टम करवाया गया. इसके बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है. पुलिस मामले की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है.

