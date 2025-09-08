Balod Conversion Case: धर्मांतरण के शक पर बालोद में छापा, प्रार्थना सभा से 16 महिलाएं समेत 24 लोगों पर गिरी गाज
Balod Conversion Case: धर्मांतरण के शक पर बालोद में छापा, प्रार्थना सभा से 16 महिलाएं समेत 24 लोगों पर गिरी गाज

Balod Latest News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने अवैध प्रार्थना सभा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया. वहीं पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति सभाओं पर सख्त कदम जारी रहेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:25 PM IST
Trending Photos

धर्मांतरण के शक पर बालोद में छापा
धर्मांतरण के शक पर बालोद में छापा

Balod Conversion Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रार्थना सभा के मामले में 8 पुरुष और 16 महिलाओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. यह घटना गुंडरदेही थाना क्षेत्र के चैनगंज के पास की है, जहां किराए के भवन में यह सभा संचालित की जा रही थी. सूचना बजरंग दल कार्यकर्ता ने पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि सभा अवैध रूप से आयोजित थी.

बीते कुछ महीनों से बालोद जिला धर्मांतरण गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है. हाल ही में हिंदू संगठनों ने जिला मुख्यालय में विशाल रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया था. कुछ दिन पहले भी गुंडरदेही क्षेत्र में एक मामला सामने आया था. लगातार बढ़ते इन मामलों ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है.

बिना अनुमति प्रार्थना सभा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने ZEE MP-CG को बताया कि बजरंग दल के सदस्य से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खुलासा हुआ कि बिना अनुमति भवन में प्रार्थना सभा हो रही थी. उन्होंने कहा 'यदि आगे भी कहीं इस तरह की अवैध सभाएं आयोजित की जाती हैं और शिकायत मिलती है तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी.'

एक्शन में पुलिस प्रशासन
वहीं इस कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने संतोष व्यक्त किया है. उनका कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी. वहीं पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि क्षेत्र की शांति और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. (रिपोर्टः दानवीर साहू/ बालोद)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बालोद" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

