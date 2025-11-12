Advertisement
कुछ मीटर की दूरी और बच गई जान... दिल्ली ब्लास्ट में कार क्षतिग्रस्त, लेकिन बचा परिवार; एक व्यक्ति को हल्की चोट

Delhi Blast Chhattisgarh Connection: दिल्ली में लाल किले के सामने सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक सुराग मिला है और पता चला है कि ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त एक कार छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सिर्री गांव निवासी के नाम पर रजिस्टर्ड है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:09 PM IST
Delhi Car Blast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को लाल किले के सामने कार में हुए ब्लास्ट के बाद एक परिवार किस्मत से बच गया. हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह है कि धमाके में कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. बताया जा रहा है कि कार में सवार चार लोगों में से एक व्यक्ति को हल्की चोटें आईं, बाकी तीन लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं. ब्लास्ट की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को छत्तीसगढ़ की एक कार मिली है, जिसके सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और यह कार छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सिर्री गांव निवासी के नाम पर रजिस्टर्ड है.

कार नंबर CG 04PY 6021 का मालिक कौन?

दिल्ली ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त मारुति कंपनी की कार का नंबर सीजी 04 पीवाई 6021 (CG 04PY 6021) है, जो बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के सिर्री गांव के रहने वाले प्रशांत बघेल के नाम पर रजिस्टर्ड है. इस कार को उनके छोटे भाई हिमांशु बघेल चलाते हैं. हिमांशु पिछले पांच सालों से दिल्ली-नोएडा में सेल्फ ड्राइव कार कंपनी चला रहे हैं. इस कंपनी के माध्यम से वे ग्राहकों को किराये पर वाहन उपलब्ध कराते हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट केस में MP कनेक्शन, उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू से जुड़ा तार

उत्तराखंड के परिवार को किराए पर दी थी कार

बताया जा रहा है कि हिमांशु बघेल ने यह कार (CG 04PY 6021) दिल्ली ब्लास्ट घटना के वक्त उत्तराखंड के एक परिवार को किराए पर दी थी, जो दिल्ली के चांदनी चौक में शादी की खरीदारी के लिए गया हुआ था. इसी दौरान धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के समय कार से ट्रैवल कर रहा परिवार कुछ मीटर की दूरी पर ही मौजूद था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी और सभी सुरक्षित हैं. कार में सवार चार लोगों में से एक व्यक्ति को हल्की चोटें आईं, बाकी तीन लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.

कार के कांच टूटे और ड्राइवर साइड का हिस्सा जला

हादसे के बाद हिमांशु बघेल के साथ काम करने वाले दुर्ग निवासी जयंत झमानी हाल ही में दिल्ली से लौटकर सिर्री गांव पहुंचे और हिमांशु के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि सभी लोग सुरक्षित हैं. कार को केवल मामूली नुकसान पहुंचा है, जिसमें शीशा टूटने की बात सामने आई है. इसके अलावा ड्राइवर साइड का हिस्सा जल गया है.

मोबाइल फोनों का डंप डाटा खंगाल रही एजेंसियां

सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी हरियाणा में रजिस्टर्ड हुंडई आई20 कार में विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए. इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, लालकिले के आसपास ऑपरेट हो रहे सभी मोबाइल फोनों का डंप डाटा लिया जा रहा है. पार्किंग क्षेत्र में खड़ी गाड़ी से जुड़े संभावित फोन नंबरों की पहचान की जा रही है. इसके अलावा धमाके वाली गाड़ी में सवार लोग या इससे जुड़े व्यक्तियों ने आपस में बातचीत की होगी, इसलिए फोन डाटा को अहम सबूत माना जा रहा है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

