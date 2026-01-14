Advertisement
एक्शन मोड में डिप्टी CM, खुद ही सीढ़ी से चढ़ गए पुल का जायजा लेने, निर्माण कार्य देख कर्मचारियों की लगाई क्लास

Balod News: बालोद दौरे के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव एक्शन मोड में दिखे, उन्होंने अचानक नेशनल हाईवे 930 पर बन रहे करोड़ों रुपये के पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. मंत्री खुद सीढ़ी चढ़कर कंस्ट्रक्शन साइट का जायजा लेने पहुंचे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:56 AM IST
CG Deputy CM Arun Sao News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रशासनिक और निर्माण कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने अचानक नेशनल हाईवे 930 पर बन रहे करोड़ों रुपये के पुल के निर्माण का निरीक्षण किया. आमतौर पर VIP दौरों में बड़े इंतज़ाम होते हैं, लेकिन अरुण साव ने निर्माणाधीन पुल के ऊपर तक पहुंचने के लिए खुद सीढ़ी का इस्तेमाल करके सबको चौंका दिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य देखने के बाद ठेकेदार के कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई.

डिप्टी सीएम अरुण साव का अनोखा अंदाज
निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम का अनोखा अंदाज देखने को मिला. उन्होंने न सिर्फ कंक्रीट और मटीरियल की क्वालिटी की जांच की, बल्कि टेक्निकल डिटेल्स पर भी ध्यान दिया. उनके अचानक किए गए इंस्पेक्शन का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक सतर्क सरकारी अधिकारी की तरह काम करते दिख रहे हैं.

करोड़ों रुपये की लागत से बनाया जा रहा पुल
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि काम की गति संतोषजनक नहीं थी और कुछ तकनीकी खामियां भी देखीं. अपनी नाराज़गी जताते हुए उन्होंने ठेकेदार के कर्मचारियों और साइट पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि क्वालिटी बनाए रखते हुए निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि यात्रियों को होने वाली परेशानी खत्म हो सके. बता दें कि यह पुल नेशनल हाईवे 930 पर करोड़ों रुपये की लागत से बनाया जा रहा है.

बालोद से दूसरी खबर
इस बीच, राज्य-स्तरीय विवादों के बीच बालोद में 5-दिवसीय रोवर-रेंजर जंबूरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई. हजारों बच्चे शिष्टाचार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के सार की नई समझ के साथ घर लौट रहे हैं. इस भव्य आयोजन के लिए दो हजार टेंट लगाए गए थे, और 13,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया. राज्यपाल द्वारा उद्घाटन और मुख्यमंत्री द्वारा समापन किए जाने के बाद यह जंबूरी एक यादगार कार्यक्रम बन गया. श्रीलंका और इटली सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने अपनी संस्कृति, खान-पान और जीवन शैली का आदान-प्रदान किया. भाषाओं में अंतर के बावजूद, सभी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट दिखे. यह आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच एकता और सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक बन गया.

balod newschhattisgarh news

एक्शन मोड में डिप्टी CM, खुद ही सीढ़ी से चढ़ गए पुल का जायजा लेने, फिर लगाई क्लास
