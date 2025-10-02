सालों पहले देखा गया जो सपना, वो छत्तीसगढ़ के इस जिले ने पूरा किया; पूरे देश में अब तक नहीं हुआ ऐसा

Balod Child Marriage Free: छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ने एक नया इतिहास रचा है. दरअसल, देश में बालोद जिला बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त हो गया है. वहीं इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सीएम विष्णुदेव साय ने बालोद प्रशासन और जिलेवासियों को बधाई दी.
Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. अब यह जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां बाल विवाह पूरी तरह से खत्म हो चुका है. जिले के प्रशासन और समाज के सभी लोग मिलकर इस काम को सफल बनाने में जुटे रहे. पिछले डेढ़ साल से जिले में किसी भी जगह बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया, यही वजह है कि यह जिला इतिहास में दर्ज हो गया.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद प्रशासन और जिलेवासियों को इस सफलता पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी पुरानी कुप्रथा के खिलाफ यह कदम पूरे प्रदेश और देश के लिए मिसाल बनेगा. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी इस उपलब्धि को सराहा और कहा कि इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी.
कानूनी प्रक्रिया पूरी
जिले के 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरपालिकाओं में बाल विवाह रोकने के लिए खास अभियान चलाया गया. हर पंचायत में बैठक बुलाकर इस पर प्रस्ताव पारित किए गए और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. सभी पंचायतों को प्रमाण पत्र दिए गए और अंत में बालोद को आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया. इस काम में प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग सभी ने योगदान दिया.
पूरे देश के लिए प्रेरणा
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिलेवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि बाल विवाह के खिलाफ यह अभियान पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा. उन्होंने बताया कि सिर्फ प्रशासन का नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से का सहयोग इस सफलता में शामिल रहा. बालोद की यह पहल अब अन्य जिलों के लिए भी उदाहरण बनेगी.
