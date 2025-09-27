भ्रष्टाचार की हद: 30 दिन का बना दिया फरवरी का महीना, सीमेंट दुकान से खरीदा श्रृंगार का सामान

Balod News: छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर आपका सिर घूम जाएगा. आमतौर पर फरवरी का महीना 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन का होता है. लेकिन बालोद जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग को शायद गणित और कैलेंडर दोनों की समझ नए अंदाज में है, क्योंकि विभाग ने फरवरी को 30 दिन का महीना बना दिया और इसी झूठी तारीख पर कर डाले लाखों रुपयों के बिल-पेमेंट. अब जब यह मामला सामने आया तो एक बाद एक परते खुलती जा रही है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं, क्योंकि सीमेंट की दुकान पर महिलाओं के श्रृंगार का सामान भी यहां मिल गया था.

बालौद में जमकर हुई हेराफेरी

बालोद जिले में डौंडी परियोजना अंतर्गत बड़ा खेल सामने आया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह के नाम पर विभाग ने जमकर हेराफेरी की है, यहां के बिलों में 30 फरवरी की तारीख दर्ज है, जो कैलेंडर में ही नहीं होती है, इतना ही नहीं सामूहिक विवाह में निभाए गए जोड़ों की संख्या भी फर्जी दिखाई गई है. वहीं श्रृंगार सामग्री की खरीदी भी दिखाई गई है, लेकिन मगर दुकानों के नाम चौंकाने वाले हैं, लिपस्टिक और सिंदूर खरीदने का ठेका सीमेंट की दुकानों को दिया गया था. जब दस्तावेज जनता के हाथ लगे, तो यह मामला सामने आया है. इतना ही नहीं शासकीय भुगतान का यह खेल और भी बड़ा है, जहां सरकारी खाते से राशि पहले निजी खातों में भेजी गई और फिर फोन-पे जैसे डिजिटल ऐप से संबंधित व्यक्तियों को ऑनलाइन ट्रांसफर की गई.

आरटीआई से हुआ खुलासा

इस मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ है. एक स्थानीय नागरिक ने सूचना के अधिकार के तहत पूछताछ की थी, जिसमें जवाब में जो दस्तावेज विभाग की तरफ से आए तो उसमें कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा खुल गया. बालोद जिले के डौंडी परियोजना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन हुआ था, जो फरवरी में आयोजित हुआ था, लेकिन इस कार्यक्रम के जो बिल पेमेंट हुए थे, उस पर 30 फरवरी की तारीख चढ़ी हुई थी. जिसे देखकर सब हैरान रह गए. ऐसे में यह पूरा गड़बड़ झाला चर्चा में बना हुआ है. क्योंकि इस मामले में कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है.

वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम से जब इस मामले में चर्चा की गई तो अधिकारियों का कहना है कि जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनके आधार पर जांच की जाएगी. अगर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

बालौद से दनवीर साहू की रिपोर्ट

