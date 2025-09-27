Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2938611
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

भ्रष्टाचार की हद: 30 दिन का बना दिया फरवरी का महीना, सीमेंट दुकान से खरीदा श्रृंगार का सामान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बालौद जिले से भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है, यहां फरवरी के महीने को 30 दिन का बना दिया गया और सीमेंट की दुकान से महिलाओं के श्रृंगार का सामान खरीद लिया गया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बालौद में अजब गजब भ्रष्टाचार
बालौद में अजब गजब भ्रष्टाचार

Balod News: छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर आपका सिर घूम जाएगा. आमतौर पर फरवरी का महीना 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन का होता है. लेकिन बालोद जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग को शायद गणित और कैलेंडर दोनों की समझ नए अंदाज में है, क्योंकि विभाग ने फरवरी को 30 दिन का महीना बना दिया और इसी झूठी तारीख पर कर डाले लाखों रुपयों के बिल-पेमेंट. अब जब यह मामला सामने आया तो एक बाद एक परते खुलती जा रही है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं, क्योंकि सीमेंट की दुकान पर महिलाओं के श्रृंगार का सामान भी यहां मिल गया था. 

बालौद में जमकर हुई हेराफेरी 

बालोद जिले में डौंडी परियोजना अंतर्गत बड़ा खेल सामने आया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह के नाम पर विभाग ने जमकर हेराफेरी की है, यहां के बिलों में 30 फरवरी की तारीख दर्ज है, जो कैलेंडर में ही नहीं होती है, इतना ही नहीं सामूहिक विवाह में निभाए गए जोड़ों की संख्या भी फर्जी दिखाई गई है. वहीं श्रृंगार सामग्री की खरीदी भी दिखाई गई है, लेकिन मगर दुकानों के नाम चौंकाने वाले हैं, लिपस्टिक और सिंदूर खरीदने का ठेका सीमेंट की दुकानों को दिया गया था. जब दस्तावेज जनता के हाथ लगे, तो यह मामला सामने आया है. इतना ही नहीं शासकीय भुगतान का यह खेल और भी बड़ा है, जहां सरकारी खाते से राशि पहले निजी खातों में भेजी गई और फिर फोन-पे जैसे डिजिटल ऐप से संबंधित व्यक्तियों को ऑनलाइन ट्रांसफर की गई.  

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख, CM साय की घोषणा

आरटीआई से हुआ खुलासा 

इस मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ है. एक स्थानीय नागरिक ने सूचना के अधिकार के तहत पूछताछ की थी, जिसमें जवाब में जो दस्तावेज विभाग की तरफ से आए तो उसमें कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा खुल गया. बालोद जिले के डौंडी परियोजना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन हुआ था, जो फरवरी में आयोजित हुआ था, लेकिन इस कार्यक्रम के जो बिल पेमेंट हुए थे, उस पर 30 फरवरी की तारीख चढ़ी हुई थी. जिसे देखकर सब हैरान रह गए. ऐसे में यह पूरा गड़बड़ झाला चर्चा में बना हुआ है. क्योंकि इस मामले में कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है. 

वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम से जब इस मामले में चर्चा की गई तो अधिकारियों का कहना है कि जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनके आधार पर जांच की जाएगी. अगर गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. 

बालौद से दनवीर साहू की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः पत्नी पति को कहती थी पालतू चूहा, मामला पहुंच गया हाईकोर्ट, 1 जिद बनी तलाक का कारण

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

chhattisgarh newschhattisgarh corruption newsBalod district

Trending news

shahdol news
शहडोल से 15-20 किमी दूर स्थित है मां काली का चमत्कारी मंदिर, पूरी होती है हर इच्छा
mp news
आप कितने खुश हैं? अब हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी मोहन सरकार, जानें फायदे
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख, CM साय की घोषणा
ratlam news
डांडिया के नाम पर फूहड़ता? रतलाम में कपल गरबा नाइट में हंगामा, होटल पहुंची पुलिस
chhattisgarh news
'पति को पालतू चूहा कहना' मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना इसे क्रूरता
chhattisgarh news
1 साल बाद खुला मर्डर मिस्ट्री का राज! पत्नी, प्रेमी सहित 5 गिरफ्तार, ऐसे खुला राज
Sir
छत्तीसगढ़ में SIR शुरू? पूर्व डिप्टी CM ने किया दावा, बताया- कहां तक पहुंचा प्रोसेस
mp news
'पुलिस ने पीटा, पेट में गांठ फटी', महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बताया झूठा
chhattisgarh news
रायपुर में स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा, सिल्ली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर
mp news
दुर्गा पंडाल में दलितों को पूजा से रोका, दबंगों ने धक्के मारकर भगाया, दी गालियां
;