मासूम के कब्र से छेड़छाड़! मौके पर मिला तत्रं मंत्र का सामान, नजारा देख कांप उठे ग्रमीण

Balod News: मध्य प्रदेश के बालोद से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां शव को दफन किये गए स्थान को अव्यवस्थित पाकर इलाके में दहशत फैल गई है. दफन किये गए स्थान पर कटा नींबू, मिट्टी के दिए और अगरबत्ती पड़ी मिली है जिसके बाद से ममाल को तंत्र मंत्र और काले जादू से जोड़ा जा रहा है. दफनाए गए स्थान पर ऐसी छेड़छाड़ देख लोग भयभीत है. बताया गया कि यहां करीब 4 महीने पहले 3 साल की मासूम बच्ची को दफनाया गया था.

दफन किये गए स्थान पर छेड़छाड़

बालेद के गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी चौकी के ग्राम माहुद-बी तब हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने दफन किए गए स्थान को अव्यवस्थित देखा. शव को दफन किये गए स्थान पर कुछ संदिग्ध सामान देखे गए जैसे

कटा नींबू, मिट्टी के दिए और अगरबत्ती. इन सामानों को देख स्थानीय लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे. कोई इस मामले को काला जादू और तंत्र-मंत्र से जोड़ कर देख रहा था तो कोई इसे अवैध काम से जोड़कर देख रहा था.

4 महीने पहले दफन की गई थी मासूम

ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4 महीने पहले 9 अक्टूबर 2025 को मासूम बच्ची 3 साल की प्रिया साहू की मौत के बाद उसे गांव के मुक्तिधाम जाने के मार्ग में दफन किया गया था. ये वही जगह है जहां ये अप्रिय घटना घटित हुई है. खेत की ओर आ रहे लोगों ने दफन किये गए जगह को अव्यवस्थित देखकर पुलिस औक बाकी के लोगों को सूचित किया गया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

मासूम के पिता ने दिया आवेदन

दफन वाली जगह पर तंत्र मंत्र के सामान पाकर ग्रामीणों में दहशत मच गई. मामला मृत बच्ची के पिता तक पहुंची. उन्होंने घटनास्थल को देखा तो वे खुद भी दंग रह गए. मृत बच्ची के पिता ने घटनास्थल की जांच करने करने के लिए चौकी प्रभारी को आवेदन सौंपा है जिसके बाद एसडीएम की अनुमति के बाद ही दफन वाले स्थान को खोदा जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है. शव के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है या नहीं. रिपोर्ट: दानवीर साहू, बालोद

