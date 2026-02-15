Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3110648
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबालोद

मासूम के कब्र से छेड़छाड़! मौके पर मिला तत्रं मंत्र का सामान, नजारा देख कांप उठे ग्रमीण

MP News: बालोद से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां शव को दफन किये गए स्थान को अव्यवस्थित पाकर इलाके में दहशत फैल गई है. दफन किये गए स्थान पर कटा नींबू, मिट्टी के दिए और अगरबत्ती पड़ी मिला है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 15, 2026, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

balod news
balod news

Balod News: मध्य प्रदेश के बालोद से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां शव को दफन किये गए स्थान को अव्यवस्थित पाकर इलाके में दहशत फैल गई है. दफन किये गए स्थान पर कटा नींबू, मिट्टी के दिए और अगरबत्ती पड़ी मिली है जिसके बाद से ममाल को तंत्र मंत्र और काले जादू से जोड़ा जा रहा है. दफनाए गए स्थान पर ऐसी छेड़छाड़ देख लोग भयभीत है. बताया गया कि यहां करीब 4 महीने पहले 3 साल की मासूम बच्ची को दफनाया गया था.

दफन किये गए स्थान पर छेड़छाड़
बालेद के गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी चौकी के ग्राम माहुद-बी तब हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने दफन किए गए स्थान को अव्यवस्थित देखा. शव को दफन किये गए स्थान पर कुछ संदिग्ध सामान देखे गए जैसे 
कटा नींबू, मिट्टी के दिए और अगरबत्ती. इन सामानों को देख स्थानीय लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे. कोई इस मामले को काला जादू और तंत्र-मंत्र से जोड़ कर देख रहा था तो कोई इसे अवैध काम से जोड़कर देख रहा था. 

4 महीने पहले दफन की गई थी मासूम
ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4 महीने पहले 9 अक्टूबर 2025 को मासूम बच्ची 3 साल की प्रिया साहू की मौत के बाद उसे गांव के मुक्तिधाम जाने के मार्ग में दफन किया गया था. ये वही जगह है जहां ये अप्रिय घटना घटित हुई है. खेत की ओर आ रहे लोगों ने दफन किये गए जगह को अव्यवस्थित देखकर पुलिस औक बाकी के लोगों को सूचित किया गया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

मासूम के पिता ने दिया आवेदन
दफन वाली जगह पर तंत्र मंत्र के सामान पाकर ग्रामीणों में दहशत मच गई. मामला मृत बच्ची के पिता तक पहुंची. उन्होंने घटनास्थल को देखा तो वे खुद भी दंग रह गए. मृत बच्ची के पिता ने घटनास्थल की जांच करने करने के लिए चौकी प्रभारी को आवेदन सौंपा है जिसके बाद एसडीएम की अनुमति के बाद ही दफन वाले स्थान को खोदा जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है. शव के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है या नहीं. रिपोर्ट: दानवीर साहू, बालोद

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

balod News In Hindi

Trending news

Latest Shahdol News
Google पर नंबर ढूंढना पड़ा महंगा, ठगों ने उड़ाए 1.59 लाख रुपए; इस तरह से हुई ठगी
Khajrana Ganesh Temple
खजराना मंदिर में गैंगस्टर की एंट्री पर बवाल, गार्ड बर्खास्त-एजेंसी पर जुर्माना...
Morena News Hindi
आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला ने गुस्से में तमतमाते हुए कर्मचारी की चप्पलों से की कुटाई
jabalpur news
श्मशानघाट के महादेव...सिर्फ एक बार पूजा करने पहुंचती हैं महिलाएं, जानें मान्यता
bhopal news
टीम इंडिया की जीत के लिए उज्जैन में विशेष हवन-पूजन, भोपाल में जश्न का माहौल
chhattisgarh news
नई टीम बनने के बाद इस दिन होगी छत्तीसगढ़ BJP की बड़ी बैठक, बनेगा मास्टर प्लान
Chatarpur News
बागेश्वर धाम में गूजेंगी शहनाई, 300 जोड़ों की शादी...सात समंदर पार से आएंगे मेहमान
bhopal news
देश को मिलेगा पहला किन्नर शंकराचार्य, भोपाल में होगा पट्टाभिषेक, 200 ट्रांसजेंडर...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में आज से विक्रमोत्सव का शुभारंभ, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़, पढ़ें 15 फरवरी की खबरें
mandla news
देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी! मिलेट फेस्टिवल में बवाल, किताब बेचने पर विरोध; जानें मामला