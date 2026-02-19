Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबालोद

मंगेतर से बात की तो खैर नहीं! सेन समाज ने सगाई के बाद फोन पर बातचीत पर लगाया प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो होगा सामाजिक बहिष्कार

Decree Sen Community: बालोद में सेन समाज ने एक अजीबो-गरीब फरमान जारी किया है. समाज के पदाधिकारियों ने सगाई के बाद होने वाले दूल्हा-दूल्हन की अकेले में फोन पर बातचीत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया  है.  नियम का उल्लंघन करने पर समाजिक बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:18 PM IST
Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Decree Of Sen Community: आज के डिजिटल दौर में जहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल सभी के जिंदगी में एक अहम हिस्सा बन गया है. वहीं बालोद में सेन समाज ने एक अजीबो-गरीब फरमान जारी किया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.  मिली जानकारी के अनुसार, समाज की एक बैठक में सगाई के बाद होने वाले वर-वधू की अकेले में फोन पर बातचीत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है. समाज के अनुसार यदि किसी जरूरी विषय पर बातचीत करनी है को वह केवल अभिभावकों की मौजूदगी में ही करना होगी.

समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि गहन मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया है. उनका दावा है कि सगाई के बाद घंटों मोबाइल पर बातचीत के दौरान निजी मुद्दों पर मतभेद बढ़ रहे हैं, जिससे कई रिश्ते शादी से पहले ही टूट रहे हैं. इसी को देखते हुए समाज ने बातचीत को केवल परिवार की मौजूदगी या पारिवारिक समन्वय तक सीमित रखने का फैसला किया है. पदाधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय परंपरा, संस्कार और मर्यादा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. उनका मानना है कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण रिश्तों में अनावश्यक गलतफहमियां पैदा हो रही हैं

टूटते रिश्तों की घटनाओं के बाद समाज ने लिया फैसला
बताया जा रहा है कि हालही में सामने आए कुछ विवादों और टूटते रिश्तों की घटनाओं के बाद समाज ने यह सख्त कदम उठाया है. समाज के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि यह फैसला युवाओं के भविष्य और पारिवारिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

हो सकता है सामाजिक बहिष्कार 
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर सामाजिक कार्रवाई की जा सकती है. सूत्रों के अनुसार लगातार अवहेलना की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं. फिलहाल यह फैसला समाज के आंतरिक नियम के रूप में लागू किया गया है. प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

चर्चा का विषय बना फैसला 
हालांकि, इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे परंपराओं की रक्षा के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मान रहे हैं. फिलहाल यह फैसला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

