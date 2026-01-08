नीम के पेड़ में चमत्कार! अचानक बहने लगी 'दूध की धारा', पूजा-पाठ करने वालों की लगी होड़

Mysterious Neem Tree Liquid: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र ग्राम भालूकोन्हा में एक नीम के पेड़ से बीते कुछ दिनों से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने की घटना से ग्रामीणों में उत्सुकता का माहौल है. पेड़ से निकल रहे इस पदार्थ को लोग चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर रहे हैं. वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ से तेज गंध और हल्की आवाज के साथ दूध जैसा पदार्थ बाहर निकल रहा है. लोग इस द्रव को पात्रों में भरकर घर ले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे बीमारियां ठीक हो रही हैं. पेड़ को अब पवित्र धागों से बांध दिया गया है और उसे पूजा स्थल का रूप दे दिया गया है.

वहीं ग्रामीण कार्तिक राम कुमेटी के खेत के पास इस नीम के पेड़ का वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के गांवों सहित दूर-दराज से लोग इस 'चमत्कार' को देखने पहुंच रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पेड़ से निकलने वाला द्रव पीने में नारियल पानी जैसा मीठा लगता है. सोशल मीडिया के जरिए घटना के प्रसार से अब स्कूली छात्र, शिक्षक और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रिया या पेड़ की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम मानते हुए वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता भी जता रहे हैं.

दूर-दूर से आ रहे हैं लोग

वहीं स्थानीय निवासी रोहित कुमार का कहना है कि भालूकोन्हा गांव की जमीन पर किसान के खेत में माता जी के दर्शन देखने को मिल रहे हैं. वहां एक नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ से दूध की तरह तरल पदार्थ निकल रहा है. ग्रामीण लोग इसे देवी का प्रसाद मानकर दर्शन के लिए आ रहे हैं और श्रद्धालु उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि किसी को फायदा भी हो रहा है, जैसे शारीरिक पीड़ा में राहत मिलने की बातें सुनने को मिल रही हैं. अब पचास किमी की दूरी से भी लोग यहां दर्शन करने आ रहे हैं.

नीम के पेड़ में चमत्कार

ग्रामीण महिला बसंती बाई ने ZEE NEWS की टीम को बताया कि आज हम बालोद की इस पवित्र भूमि पर एक चमत्कारी घटना देख रहे हैं. यहां इस नीम के पेड़ में एक दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है. हमें लगता है कि यह स्वयं देवी का रूप है और यहां लाखों लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं. कुछ लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिलता है. मैं इस खेत के मालिक किसान को भी धन्यवाद देती हूं, उनके बहुत बड़े सौभाग्य के लिए, कि उनकी वजह से आज लाखों लोग यहां आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं.

रिपोर्टः) दानवीर साहू, बालोद

