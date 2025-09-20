छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर की करतूत से शख्स की मौत, प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन

Balod Piles Case: छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक बवासीर से पीड़ित था और अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के कंदुल गांव के एक डॉक्टर से देसी इलाज करवा रहा था. डॉक्टर अपने घर पर ही प्रैक्टिस करता था. आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन

दरअसल, बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र स्थित कांदुल गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर की खतरनाक लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई. मृतक सुभाष कुमार जनबंधु (40) निवासी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बवासीर से पीड़ित था और स्थानीय इलाज के लिए कथित डॉक्टर रेखा राम साहू के पास जा रहा था. इलाज के दौरान डॉ.साहू ने सुभाष के प्राइवेट पार्ट में एक साथ नौ इंजेक्शन लगा दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी खून बहने लगा. परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इलाज के दौरान सुभाष की मौत हो गई.

झोलाछाप डॉक्टर की करतूत से शख्स की मौत

परिजनों के अनुसार, सुभाष कुमार जनबंधु पाइल्स की समस्या को लेकर कांदुल निवासी डॉ. रेखराम साहू से देसी इलाज करवा रहे थे. इलाज के दौरान एक दिन डॉक्टर साहू ने सुभाष के प्राइवेट पार्ट में एक साथ 9 इंजेक्शन लगा दिए, जिससे तेज़ ब्लीडिंग शुरू हो गई. खून का बहाव रुक नहीं रहा था, जिससे स्थिति गंभीर हो गई. परिजन तत्काल सुभाष को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराकर आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश कर जेल भेज दिया. आरोपी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जा रही है. पीड़ित परिवार अब दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है.