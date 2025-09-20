छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर की करतूत से शख्स की मौत, प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2929448
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर की करतूत से शख्स की मौत, प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन

Chhattisgarh News: बालोद में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई. वह व्यक्ति बवासीर से पीड़ित था और आरोपी डॉक्टर से उपचार ले रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Balod Piles Case: छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक बवासीर से पीड़ित था और अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के कंदुल गांव के एक डॉक्टर से देसी इलाज करवा रहा था. डॉक्टर अपने घर पर ही प्रैक्टिस करता था. आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी संतों के लिए नई योजना, अब हर महीने मिलेंगे 15 हजार

 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राइवेट पार्ट में लगाए 9 इंजेक्शन
दरअसल, बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र स्थित कांदुल गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर की खतरनाक लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई. मृतक सुभाष कुमार जनबंधु (40) निवासी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बवासीर से पीड़ित था और स्थानीय इलाज के लिए कथित डॉक्टर रेखा राम साहू के पास जा रहा था. इलाज के दौरान डॉ.साहू ने सुभाष के प्राइवेट पार्ट में एक साथ नौ इंजेक्शन लगा दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और काफी खून बहने लगा. परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इलाज के दौरान सुभाष की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: राजिम से रायपुर तक दनादन दौड़ेगी ब्रॉड गेज ट्रेन, CM साय ने दिखाई हरी झंडी

 

झोलाछाप डॉक्टर की करतूत से शख्स की मौत
परिजनों के अनुसार, सुभाष कुमार जनबंधु पाइल्स की समस्या को लेकर कांदुल निवासी डॉ. रेखराम साहू से देसी इलाज करवा रहे थे. इलाज के दौरान एक दिन डॉक्टर साहू ने सुभाष के प्राइवेट पार्ट में एक साथ 9 इंजेक्शन लगा दिए, जिससे तेज़ ब्लीडिंग शुरू हो गई. खून का बहाव रुक नहीं रहा था, जिससे स्थिति गंभीर हो गई. परिजन तत्काल सुभाष को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. 

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराकर आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश कर जेल भेज दिया. आरोपी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जा रही है. पीड़ित परिवार अब दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है.

TAGS

balod newschhattisgarh news

Trending news

TCS Company
देश की सबसे बड़ी कंपनी का भोपाल में ऑफिस बंद, 1000 कर्मचारियों पर संकट नहीं
mp news
MPESB ने सूबेदार, ASI और टाइपिस्ट के 500 पदों पर निकाली भर्ती, जानें आवेदन की डेट
surajpur news
विवादों के घेरे में भास्करपारा कोल माइंस परियोजना, अवैध कोयला खनन का आरोप
mp news
तेज बारिश और आंधी बनी काल, चारा काटते समय गिरी बिजली, मां-बेटे की मौत
mp news
भोपाल से गोवा जाने वाली बस में चल रहा था बड़ा खेला, RTO ने किया भंडाफोड़
mp news
BJP मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप, लेडी हेड कॉन्स्टेबल ने दर्ज कराया केस
mp news
'नसबंदी के बाद भी बच्चा पैदा करने की सुविधा', BJP सांसद का अजीबोगरीब बयान, चर्चा तेज
mp news
श्रद्धालुओं से भरी कार कुएं में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया
CG News
छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर के साथ हुआ ऐसा खेला, सोशल मीडिया पर हो गया वायरल
Maihar Navratri special trains
मैहर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 22 सितंबर से होगा 15 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव, देखिए
;