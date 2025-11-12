Advertisement
छत्तीसगढ़ में 'सीक्रेट चैंबर' से निकली ₹3 करोड़ की दौलत! बालोद में महाराष्ट्र पासिंग क्रेटा कार से भारी कैश बरामद

Balod News-बालोद में पुलिस ने एक कार से 3 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं. यह रकम कार में बनाए गए सीक्रेट चैंबर में छिपाकर रखी गई थी. कार में सवार दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि कार महाराष्ट्र पासिंग है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:01 PM IST
3 Crore Cash Recovered From Car-छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं. यह रकम महाराष्ट्र पासिंग क्रेटा कार के अंदर बने गुप्त चैंबर में छिपाई गई थी. पुलिस ने कार में सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. यह मामला बालोद थाना क्षेत्र का है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

वाहनों की नियमित चेकिंग कर रही है पुलिस
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच गुंजरदेही इलाके में पुलिस वाहनों की नियमित चेकिंग कर रही थी. इस दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार तेज गति से भागने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस ने बालोद-दुर्ग मुख्य मार्ग स्थित पड़कीभाठ बायपास पर नाकाबंदी कर कार को रोक लिया. 

सीक्रेट चैंबर में मिले 3 करोड़
तलाशी के दौरान कार की सीट के नीचे एक सीक्रेट चैंबर मिला, जिस पर ताला लगा था. जब पुलिस ने ताला तोड़ा तो उसमें से 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल बरामद हुए. गिनती करने पर नकदी की कुल राशि 3 करोड़ निकली. नकदी की गिनती के लिए ने एसबीआईबैंक से नोट गिनने की मशीन मंगवाई. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है. 

आयकर विभाग को सौंपी जाएगी नकदी
प्राथमिक जांच में पता चला है कि कार रायपुर से महादेव घाट मार्ग होते हुए, दुर्ग-रनचिराई रोड के अंदरूनी रास्तों से नागपुर की ओर जा रही थी. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी रकम का स्त्रोत या उद्देश्य क्या था. एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है और मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बरामद नकदी और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को आयकर विभाग को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 

यह भी पढ़ें-नस-दर्द की मालिश बन गई सिर दर्द, कोरबा में दो तहसीलदारों की पिटाई, खून में लथपथ हुए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

chhattisgarh newsCG Newsbalod news

