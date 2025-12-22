दामाद जी ऐसे रूठे सीधे पानी की टंकी पर चढ गए, पुलिस आई तो अंदर घुस गए, पानी कराना पड़ा खाली

Balod in Chhattisgarh: दामाद की ससुराल में सबसे ज्यादा आवभगत की जाती है, क्योंकि दामाद जी अपना अलग जलवा होता है. लेकिन अक्सर दामादजी की सेवा में कमी रह जाती है तो फिर विवाद शुरू हो जाता है. क्योंकि दामाद जी को पूरी सेवा चाहिए. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दामादजी ऐसे नाराज हुए कि क्या ससुर क्या सास और क्या साला कोई उन्हें मना न पाया. आलम यह रहा है कि पूरा गांव दामाद से परेशान हो गया. क्योंकि वह नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और ऐसा हंगामा खड़ा किया कि हर कोई हैरान रह गया.

बालोद जिले का मामला

यह मामला बालोद जिले के सुवरबोड़ गांव का बताया जा रहा है. यहां ससुराल में रहने वाले पूना राम मंडावी ने अचानक से सुबह अपनी ससुराल में हंगामा शुरू कर दिया. वह नशे की हालात में था, ऐसे में उसे समझाने की कोशिश की तो वह घर से बाहर निकलकर पानी की टंकी पर चढ़ गया. जीवन मिशन के तहत बनी यह पानी की टंकी करीब 60 फीट ऊंची है, ऐसे में जैसे ही दामाद को पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ देखा तो हर कोई हैरान रह गया. दामाद पानी टंकी पर चढ़कर हाइवोल्टेज ड्रामा करने लगा, जिससे गांव के लोग भी डर गए, क्योंकि टंकी बहुत ऊंची थी.

पुलिस पहुंची तो टंकी में घुसा दामाद

स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी. लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची तो दामाद जी और घबरा गए और सीधे पानी की टंकी में अंदर घुस गए. चूंकि पानी की टंकी पूरी तरह से भरी हुई थी, ऐसे में आनन-फानन में टंकी का पानी खाली करवाया गया. क्योंकि दामाद किसी की बात मानने को तैयार नहीं था. नगर सेना की टीम ने पुलिस के साथ जुटकर युवक को नीचे उतारने का प्रयास शुरू कर दिया है.

फिलहाल बालोद थाने की पुलिस और नगर सेना के कर्मचारी दामाद को निकालने में जुटे हैं. दामादजी की मानसिंक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है. लेकिन जिस तरह से दामाद ने हंगामा मचाया है, उससे पूरा गांव ही परेशान नजर आ रहा है.

