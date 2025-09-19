 मौत भी न रोक पाई तबादला! छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2928149
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

मौत भी न रोक पाई तबादला! छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग

Balod Sub Engineer Transfer Case: छत्तीसगढ़ के बालोद से एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसने पूरे सिस्टम को सवालों को घेरे में डाल दिया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से जारी किए ट्रांसफर में एक मृत उप अभियंता का भी ट्रांसफर कर दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग
छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग

Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक मर चुके इंजीनियर का तबादला किया गया है. बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से जारी ट्रांसफर लिस्ट में दल्लीराजहरा नगर पालिका में पदस्थ रहे उप अभियंता योगानंद सोम का दबादला किया है. जिनका दो महीने पहले निधिन हो गया था. 

ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, मृत उप अभियंता योगानंद सोम का दल्लीराजहरा से नगर पंचतायत तुमगांव भेजा गया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से किए गए तबादले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि दो महीने पहले उप अभियंता योगानंद सोम का निधन हो चुका था. इसके बावजूद विभाग उनकी फाइलों और रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में नाकाम साबित हुआ है. मृत उप अभियंता को जिंदा मानकर ट्रांसफर आदेश थमा दिया है. 
fallback
पूरा सिस्टम लापरवाह
जब जांच में हकीकत सामने आई, तो यह प्रशासन की बहुत बड़ी गडबड़ी सामने आई है. इस मामले पर पूरे विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. वहीं जब यह प्रशासन की नाकामी का खुलासा हुआ तो विभाग ने आनन-फानन में ट्रांसफर आदेश को संशोधित कर दिया गया है. लेकिन इस तरह की घटना से पता चलता है कि पूरा सिस्टम कितना लापरवाह है. आंख मूंदकर फाइलों पर काम कर रहे हैं. (रिपोर्टः दानवीर साहू/ बालोद)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बालोद" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

balod news

Trending news

damoh news
खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी, दमोह में फर्जी टोकन-सील बनाकर हो रहा था खेल
Pachmarhi News
23 साल बाद एमपी के मिनी कश्मीर में जश्न का माहौल, SC ने कंट्रक्शन की दी अनुमति
chhattisgarh news
शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल न आने का वादा किया, फिर भी नशे में पहुंचा, क्लास में सोया
Sidhi Road Accident
सीधी में जहां होना CM मोहन का कार्यक्रम, वहां हुआ दर्दनाक हादसा; 3 की मौत
mp news
दहशतगर्द बने बैंक कर्मचारी! एक किस्त लेट होने पर घर आए, बाप-बेटे पर फेंका गर्म पानी
Niwari
48 भैंसों को ट्रक में ठूसकर कहां ले जा रहे थे तस्कर? पकड़ाने पर सामने आया UP कनेक्शन
gwalior news
आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, जान निकलने तक किए चाकू से वार, पिता ने की बेटी की हत्य
mp news
खेलते-खेलते गड्ढे में उतरे बच्चे, डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत, अवैध हुई थी खुदाई
Mahtari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना: इन बहनों को अब नहीं जारी होंगे पैसे, आप तो नहीं कर रही ये गलती?
ratlam news
महीनेभर तलाशती रही पुलिस, नदी नहीं प्रेम में बही थी 'काजल'; नहीं देखी होगी ऐसी आशिकी
;