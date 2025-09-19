मौत भी न रोक पाई तबादला! छत्तीसगढ़ में मर चुके इंजीनियर को दी गई नई पोस्टिंग

Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक मर चुके इंजीनियर का तबादला किया गया है. बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से जारी ट्रांसफर लिस्ट में दल्लीराजहरा नगर पालिका में पदस्थ रहे उप अभियंता योगानंद सोम का दबादला किया है. जिनका दो महीने पहले निधिन हो गया था.

ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, मृत उप अभियंता योगानंद सोम का दल्लीराजहरा से नगर पंचतायत तुमगांव भेजा गया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से किए गए तबादले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि दो महीने पहले उप अभियंता योगानंद सोम का निधन हो चुका था. इसके बावजूद विभाग उनकी फाइलों और रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में नाकाम साबित हुआ है. मृत उप अभियंता को जिंदा मानकर ट्रांसफर आदेश थमा दिया है.



पूरा सिस्टम लापरवाह

जब जांच में हकीकत सामने आई, तो यह प्रशासन की बहुत बड़ी गडबड़ी सामने आई है. इस मामले पर पूरे विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. वहीं जब यह प्रशासन की नाकामी का खुलासा हुआ तो विभाग ने आनन-फानन में ट्रांसफर आदेश को संशोधित कर दिया गया है. लेकिन इस तरह की घटना से पता चलता है कि पूरा सिस्टम कितना लापरवाह है. आंख मूंदकर फाइलों पर काम कर रहे हैं. (रिपोर्टः दानवीर साहू/ बालोद)

