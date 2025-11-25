Advertisement
झूठी हीलिंग के नाम पर ठगी, जादू-टोना हटाने की बात कहकर लूटते थे पैसे; पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा

Chhattisgarh News: बालोद पुलिस ने जादू-टोना और शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला झलमला गंगानगर का है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:53 AM IST
झूठी हीलिंग के नाम पर ठगी, जादू-टोना हटाने की बात कहकर लूटते थे पैसे; पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा

Balod News: छत्तीसगढ़ में बालोद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो शारीरिक बीमारियों और जादू-टोना ठीक करने का वादा करके लोगों को ठगते थे. गिरफ्तार किए गए संदिग्ध लोग शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के बहाने लोगों को टारगेट करते थे और उनसे ठगी करते थे.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में 'सीक्रेट चैंबर' से निकली ₹3 करोड़ की दौलत! बालोद में महाराष्ट्र पासिंग क्रेटा कार से भारी कैश बरामद

 

जादू-टोने के नाम पर 2.72 लाख की ठगी
दरअसल, बालोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जादू-टोना और पूजा-पाठ के नाम पर लोगों को ठगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पूरा मामला बालोद थाना क्षेत्र के झलमला गंगानगर का है. आरोपियों ने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की पत्नी धनेश्वरी ठाकुर को यह कहकर झांसा दिया कि वे जादू-टोना हटाकर उसके पति की शारीरिक समस्याओं को दूर कर देंगे. इस बहाने उन्होंने महिला से नगदी, सोने और चांदी के आभूषण मिलाकर कुल 2,72,000 रुपए ले लिए.

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद बालोद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने ठगी की गई संपत्ति में से 92,000 रुपए नगद और सोने-चांदी के आभूषणों को भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है.  गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रवि नेताम, रीना नेताम और पदमा मण्डावी शामिल हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

