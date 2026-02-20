इधर की उधर करना पड़ेगा महंगा, अब चुगली करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, इन्हें भी भरना होगा फाइन

Fine on Gossip: आज के सामाजिक माहौल में चुगली यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करना एक आम आदत बनती जा रही है. चाहे दफ्तार हो, परिवार या दोस्त हो छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना कई बार बड़े विवाद की वजह बन जाता है. इसको रोकने के लिए समाज में बढ़ती चुगली और अफवाह फैलाने की घटनाओं को देखते हुए बालोद के ग्राम मेढ़की के रहवासियों ने सख्त रुख अपनाया है. गांव में चुगली करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है.

इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गांव में एक सामूहिक बैठक आयोजिक की गई. बैठक में ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से यह माना की चुगली और भड़काऊ बातों के कारण गांव का महौल खराब हो रहा है. इसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

चुगलखोरों पर लगेगा जुर्माना

ग्राम मेढ़की के सभी निवासियों ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि गांव में शांति और भाईचारा बनाए रखने ले लिए चुगली और उकसावे की प्रवृत्ति पर रोक जरूरी है. बैठक में पारित प्रस्तावों के माध्यम से इस दिशा में ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी. ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांव में सार्वजनिक या निजी तौर पर किसी की बातों को तोड़ मरोड़कर एक दूसरे को भड़काने वाले व्यक्तियों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

शराब बेचने वालों पर लगाया था 10 हजार का जुर्माना

वहीं सामाजिक या धार्मिक समारोहों में शराब पीकर पहुंचने वाले व्यक्ति पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया गया है. बता दें कि इससे पहले भी मेढ़की गांव के लोगों ने गांव में शराब बेचने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया था. गांववालों ने शराब बेचने वालों पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया था और सूचना देने वालों को 1000 रुपये का इनाम देने का फैसला किया था.

