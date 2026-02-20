Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3116799
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबालोद

इधर की उधर करना पड़ेगा महंगा, अब चुगली करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, इन्हें भी भरना होगा फाइन

Fine on Gossip: आपकी भी आदत है हर बात को बढ़ा-चढ़ाकर कर बताने की या चुगली करने की तो संभल जाइए. क्योंकि अब चुगली करने पर जुर्माना लगने वाला है. चुगली और अफवाहों की वजह से बढ़ते विवाद को देखते हुए बालोद के ग्राम मेढ़की के ग्रामीणों ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. इतना ही नहीं सामाजिक या धार्मिक समारोहों में शराब पीकर पहुंचने पर भी अब जुर्माना लगेगा.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Fine on Gossip: आज के सामाजिक माहौल में चुगली यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करना एक आम आदत बनती जा रही है. चाहे दफ्तार हो, परिवार या दोस्त हो छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना कई बार बड़े विवाद की वजह बन जाता है. इसको रोकने के लिए समाज में बढ़ती चुगली और अफवाह फैलाने की घटनाओं को देखते हुए बालोद के ग्राम मेढ़की के रहवासियों ने सख्त रुख अपनाया है. गांव में चुगली करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है. 

इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गांव में एक सामूहिक बैठक आयोजिक की गई. बैठक में ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से यह माना की चुगली और भड़काऊ बातों के कारण गांव का महौल खराब हो रहा है. इसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

चुगलखोरों पर लगेगा जुर्माना

Add Zee News as a Preferred Source

ग्राम मेढ़की के सभी निवासियों ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि गांव में शांति और भाईचारा बनाए रखने ले लिए चुगली और उकसावे की प्रवृत्ति पर रोक जरूरी है. बैठक में पारित प्रस्तावों के माध्यम से इस दिशा में ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी. ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांव में सार्वजनिक या निजी तौर पर किसी की बातों को तोड़ मरोड़कर एक दूसरे को भड़काने वाले व्यक्तियों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

शराब बेचने वालों पर लगाया था 10 हजार का जुर्माना
वहीं सामाजिक या धार्मिक समारोहों में शराब पीकर पहुंचने वाले व्यक्ति पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया गया है. बता दें कि इससे पहले भी मेढ़की गांव के लोगों ने गांव में शराब बेचने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया था. गांववालों ने शराब बेचने वालों पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया था और सूचना देने वालों को 1000 रुपये का इनाम देने का फैसला किया था.

ये भी पढ़ें: खुशखबरी! अब चंद घंटों में पूरा होगा अंबिकपुर से दिल्ली का सफर, मार्च से शुरू होने जा रही नई फ्लाइट, ये रहा पूरा शेड्यूल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

balod newsfine on gossipchhattisgarh news

Trending news

balod news
इधर की उधर करना पड़ेगा महंगा, अब चुगली करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना...
Vishnu Deo Sai
जल संरक्षण को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का CM विष्णु देव साय ने किया आह्वान
chhatarpur news
पिता की मौत के बाद बेटे ने लिया ऐसा फैसला, जिसने एक अनाथ बेटी की बदल दी जिंदगी
Shajapur News
टपकती छत के नीचे 144 छात्रों ने भीगते हुए दिया पेपर, ऐसा है एमपी के स्कूलों का हाल
gwalior crime news
शराब पार्टी के लिए नहीं मिले पैसे तो चलाईं गोलियां, कार में की तोड़फोड़...
indore news
राज्यपाल के ठहराव में बड़ी लापरवाही, इंदौर रेजिडेंसी कोठी पर बड़ा एक्शन
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 10 दिन लगेगी क्लास, खड़गे-राहुल भी होंगे शामिल
Ambikapur News
अंबिकपुर से दिल्ली के लिए मार्च से शुरू होने जा रही नई फ्लाइट, देखें शेड्यूल
Ramzan
मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत, रमजान में समय से एक घंटा पहले छोड़ सकेंगे ऑफिस
Ujjain News Hindi
अपना नाम बदलकर हिमाचल की हिंदू युवती को उज्जैन लाया नसीम, बजरंग दल ने जमकर की धुनाई