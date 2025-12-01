12वीं पास युवक बना डॉक्टर, बिना झिझक करता था लोगों का ऑपरेशन, अस्पताल हुआ सील

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कटगी गांव स्थित संस्कार हॉस्पिटल पर प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई कर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया. अस्पताल को तत्काल सील कर दिया गया है. जांच में पाया गया कि यहां 12वीं पास एक व्यक्ति खुद को डॉक्टर बताकर ऑपरेशन करता था. अस्पताल में नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं हो रहा था और योग्य मेडिकल स्टाफ भी नहीं था. प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के बाद ग्रामीण लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे. कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया. अब प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और अन्य निजी अस्पतालों की भी जांच की तैयारी है.

बिना झिझक करता था लोगों का ऑपरेशन

दरअसल प्रशासन ने कसडोल विकासखंड के कटगी गांव में मौजूद संस्कार हॉस्पिटल को सील कर दिया है. शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जांच टीम को हॉस्पिटल में गंभीर गड़बड़ियां मिलीं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक 12वीं क्लास के ग्रेजुएट ने कथित तौर पर डॉक्टर बनकर सर्जरी करता था. और बच्चे को जन्म देते समय एक महिला की मौत भी हो गई थी. कटगी गांव का संस्कार हॉस्पिटल लंबे समय से शिकायतों का सोर्स रहा है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर रविवार को एक प्रशासनिक टीम हॉस्पिटल पहुंची.

हॉस्पिटल को तुरंत किया गया सील

जांच टीम को SDM रामरतन दुबे लीड कर रहे थे, उनके साथ तहसीलदार कसडोल और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे. जैसे ही टीम ने हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करना शुरू किया, गंभीर कमियां सामने आईं. नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं होना, और मेडिकल स्टाफ की कमी. इसी बीच डिलीवरी के लिए आई एक महिला की मौत हो गई थी, जिससे परिवार वालों ने एक्शन लेने की मांग की थी. जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद संस्कार हॉस्पिटल को तुरंत सील कर दिया गया. एडमिनिस्ट्रेशन अभी पूरे मामले की डिटेल में जांच कर रहा है. हॉस्पिटल सील होने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली.