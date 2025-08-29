'ये बच्चा मेरा नहीं', अफेयर के शक में पत्नी का काटा गला, फिर बोरे में भरकर शव फेंक आया पति
'ये बच्चा मेरा नहीं', अफेयर के शक में पत्नी का काटा गला, फिर बोरे में भरकर शव फेंक आया पति

Balodbazar News-बलौदाबाजार में पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद शव बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया. आरोपी पति को शक था पत्नी की कहीं और अफेयर चल रहा है. पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वह अपना नहीं मान रहा था. इसी विवाद में आरोपी ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:18 PM IST
Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पति ने पत्नी का चाकू से गला काट दिया. पत्नी की हत्या करने बाद शव को बोरे में भरा और शिवनाथ नदीं फेंक दिया. आरोपी पति ने अफेयर के शक में पत्नी की हत्या कर दी. वह पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को अपना नहीं मान रहा था. मृतका का नाम संगीता निषाद (22) है. आरोपी पति संजू निषाद ने अफेयर के शक में हो रहे विवाद में वारदात को अंजाम दिया. यह पूरा मामला भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का है. 

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती
जानकारी के अनुसार, धुर्राबांधा गांव की रहने वाली संगीता निषाद की मुलाकात 2024 में इंस्टाग्राम पर संजू निषाद से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी. इसके बाद धीरे-धीरे रिश्ता नजदीकी में बदल गया. मुलाकातें बढ़ने पर दोनों ने शादी का फैसला लिया. लेकिन शादी से पहले संगीता प्रेग्नेंट हो गई. दवाइयों के जरिए गर्भपात करवाया गया. 2024 में दोंनों ने शादी कर ली. 

शादी के बाद होने लगे विवाद
परिजनों ने बताया कि शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन 6 महीने बाद संगीता फिर से गर्भवती हो गई. जब संजू को यह पता चला तो वह उस पर शक करने लगा. उसका मानना था कि शादी के बाद पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो फिर गर्भ कैसे ठहर गया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा. 

18 अगस्त को पत्नी की हत्या की
18 अगस्त की रात पति-पत्नी के बीच फिर बहस हुई. लड़ाई इतनी बढ़ गई कि संजू ने अपना आपा खो दिया. गुस्से में उसने चाकू उठाकर संगीता का गला रेत दिया. इसके बाद शव को बोरे में भरकर शिवनाथ नदी में फेंक दिया. शव को नदी में बहाने के बाद वह बेफिक्र हो गया. संगीता के मायके वालों ने 20 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिल जांच कर रही थी, इसी दौरान 26 अगस्त को नदी किनारे बोरे में शव मिला. 

पति ने जुर्म की कबूल 
शव की पहचान भाटापारा निवासी संगीती निषाद के रूप में हुई. पुलिस ने कॉल डिटेल्स, घरवालों से पूछताछ और घटनास्थल की पड़ताल की. पुलिस ने डेडबॉडी पर चाकू के वार के निशान मिलने पर पति संजू पर शक हुआ, उसे हिरासत में लिया गया. शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

