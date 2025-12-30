Advertisement
बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसा, हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर, 2 की मौत कई लोग घायल

Chhattisgarh News: बलौदाबाजार में देर रात हुए एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि गाड़ी में छह लोग सवार थे. हाईवा चिखली घाट की ओर जा रही थी.

 

Dec 30, 2025
Balodabazar News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. गिधपुरी पुलिस स्टेशन इलाके के तेलासी गांव के पास एक तेज रफ्तारहाईवा ने पीछे से खड़ी क्रूजर गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी पलट गई और खेत में जा गिरी. बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे.

हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर
दरअसल, सोमवार को सुबह करीब 2 बजे, बलौदाबाजार जिले के गिधपुरी पुलिस स्टेशन इलाके के तेलासी गांव में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलासी गांव के रहने वाले कमल परिवार के लोग अपनी 17 साल की बेटी को उसकी खराब सेहत के इलाज के लिए खपरी गांव में बैगा के पास झाड़-फूंक कराने ले जा रहे थे. उनकी क्रूजर गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी, और परिवार के कुछ लोग अभी-अभी बाहर निकले ही थे कि रेत लेने के लिए चिखली घाट की ओर जा रहे एक तेज़ रफ़्तार हाईवा ने खड़ी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि क्रूजर गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतर गई और खेत में पलट गई.

बिलासपुर में भी भीषण हादसा
उधर, बिलासपुर में तखतपुर मनियारी पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया. एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने एक किसान को कुचल दिया. इस हादसे में किसान का पैर बुरी तरह कुचल गया. आस-पास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे एक पिकअप ट्रक में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया. घायल आदमी को आगे के इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया. पुल का संकरा होना और तेज़ रफ़्तार इस हादसे की वजह थी. यह घटना तखतपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई है. फिलहाल तखतपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

