छत्तीसगढ़ में 'साइको किलर' बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने बनाई दूरी तो चाकू से गोदकर की हत्या, फिर जला दिया शव

Boyfriend Killed Girlfriend-छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर मार डाला. दोनों के बीच पांच महीनों से अफेयर चल रहा था. जब युवती को यह पता चला कि उसका प्रेमी मानसिक रूप से असामान्य और साइको किस्म का है तो उसने दूरी बनाना शुरू कर दिया. इसी बात से नाराज होकर युवक ने उसकी हत्या कर दी.

लड़कियों के कपड़े पहनता था

यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. आरोपी सालिक राम पैकरा और मृतका तेजस्विनी पटेल ग्राम चरोटी के रहने वाले थे. दोनों बलौदाबाजार में मजदूरी करते थे. सालिक को लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था. वह महिलाओं के कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था. उसने इंस्टाग्राम पर 19 अकाउंट बनाए थे और अलग-अलग लड़कियों से चैटिंग करता था. इतना ही नहीं वह अक्सर मर्डर-2 फिल्म देखता था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मानसिक रोगी है.

चाकू से हमला कर की हत्या

पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे युवक ने तेजस्विनी को गुड़ी चौक पर बुलाया और रिश्ता फिर से शुरू करने का दबाव बनाया. युवती ने इनकार किया तो वह बौखला गया. उसने युवती पर चाकू और लकड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में तेजस्विनी की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव को पास के पैरावट में ले जाकर जला दिया.

पुणे भागने की फिराक में था आरोपी

अगली सुबह ग्रामीणों ने जला हुआ शव देखकर पुलिस को सूचना दी. फॉरेंसिक जांच में यह हत्या का मामला निकला. पुलिस की आसपास के लोगों से पूछताछ और मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड के साथ चैट में मिले सबूत के आधार पर सालिक राम को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि सालिक राम ने ही तेजस्विनी को मारा है. वारदात के बाद वह अपने मामा घर चला गया थाय. वहां से वह पुणे भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस को मिले लड़कियों के कपड़े

पुलिस ने उसके घर से महिलाओं के कपड़े और तस्वीरें भी बरामद की हैं. आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट से लड़कियों से चैटिंग करता था. SP भावना गुप्ता ने बताया कि साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी सालिक राम पैकरा को पकड़ा है. आरोपी साइकोपैथ और क्रूर प्रवृत्ति का है. महिलाओं के कपड़े पहनता था, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर महिलाओं को लुभाता था. पुलिस जांच कर रही है.

