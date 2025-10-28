Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978851
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

छत्तीसगढ़ में 'साइको किलर' बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने बनाई दूरी तो चाकू से गोदकर की हत्या, फिर जला दिया शव

Balodabazar News-बलौदाबाजार में युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. दोनों के बीच 5 महीने से अफेयर चल रहा था, जब युवती को इस बात की भनक लगी की युवक साइको किस्म का है तो उसने युवक से दूरी बना ली. इसी बात से नाराज युवक ने उसकी हत्या कर दी. युवक ने इंस्टाग्राम पर 19 फर्जी अकाउंट बनाए थे और वह लड़कियों के कपड़े पहनकर तस्वीरें पोस्ट करता था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में 'साइको किलर' बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने बनाई दूरी तो चाकू से गोदकर की हत्या, फिर जला दिया शव

Boyfriend Killed Girlfriend-छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाकर मार डाला. दोनों के बीच पांच महीनों से अफेयर चल रहा था. जब युवती को यह पता चला कि उसका प्रेमी मानसिक रूप से असामान्य और साइको किस्म का है तो उसने दूरी बनाना शुरू कर दिया. इसी बात से नाराज होकर युवक ने उसकी हत्या कर दी.

लड़कियों के कपड़े पहनता था
यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. आरोपी सालिक राम पैकरा और मृतका तेजस्विनी पटेल ग्राम चरोटी के रहने वाले थे. दोनों बलौदाबाजार में मजदूरी करते थे. सालिक को लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था. वह महिलाओं के कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था. उसने इंस्टाग्राम पर 19 अकाउंट बनाए थे और अलग-अलग लड़कियों से चैटिंग करता था. इतना ही नहीं वह अक्सर मर्डर-2 फिल्म देखता था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मानसिक रोगी है.

चाकू से हमला कर की हत्या
पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे युवक ने तेजस्विनी को गुड़ी चौक पर बुलाया और रिश्ता फिर से शुरू करने का दबाव बनाया. युवती ने इनकार किया तो वह बौखला गया. उसने युवती पर चाकू और लकड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में तेजस्विनी की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने शव को पास के पैरावट में ले जाकर जला दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे भागने की फिराक में था आरोपी
अगली सुबह ग्रामीणों ने जला हुआ शव देखकर पुलिस को सूचना दी. फॉरेंसिक जांच में यह हत्या का मामला निकला. पुलिस की आसपास के लोगों से पूछताछ और मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड के साथ चैट में मिले सबूत के आधार पर सालिक राम को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि सालिक राम ने ही तेजस्विनी को मारा है. वारदात के बाद वह अपने मामा घर चला गया थाय. वहां से वह पुणे भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस को मिले लड़कियों के कपड़े
पुलिस ने उसके घर से महिलाओं के कपड़े और तस्वीरें भी बरामद की हैं. आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट से लड़कियों से चैटिंग करता था. SP भावना गुप्ता ने बताया कि साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी सालिक राम पैकरा को पकड़ा है. आरोपी साइकोपैथ और क्रूर प्रवृत्ति का है. महिलाओं के कपड़े पहनता था, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर महिलाओं को लुभाता था. पुलिस जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-दिनदहाड़े खूनी खेल, बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद वारदात

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Balodabazar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newscg crime newsbalodabazar murder

Trending news

mp news
दिनदहाड़े खूनी खेल, बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद वारदात
mp news
ससुर से पत्नी का पूछा पता, नहीं बताया तो गुस्सा हुआ दामाद, खूंटा से हमला कर की हत्या
gwalior news
ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस
mp news today
MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छग में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल
mp news
MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं
mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा
jabalpur news
चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू