छत्तीसगढ़ में 2 भीषण सड़क हादसे, बस को ट्रक ने मारी टक्कर; 9 लोगों की मौत, 27 घायल

Chhattisgarh Accident: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हुए दो भीषण सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 06, 2026, 01:37 PM IST
Chhattisgarh Accident: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हुए दो भीषण सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं. जशपुर जिले में एक यात्री बस पलटने से 5 लोगों की जान चली गई और हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं. दूसरी घटना बालौदबाजार जिले में हुई, जहां एक यात्री बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

जशपुर में बस पलटने से 5 लोगों की मौत

जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में करडेगा से कुनकुरी जा रही बस जैसे ही गोडाअंबा गांव के पास पहुंची बेकाबू होकर निर्माणाधीन मकान में जा घुसी और पलट गई. हादसे में बस में सवाल 5 यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 12 से अधिक यात्री घायल हो गए. बताया जा रहा है कि बस में 24 से अधिक यात्री सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद तपकरा थाना पुलिस और करडेगा चौकी से पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.

घायलों को कुनकुरी अस्पताल भेजा गया

हादसे के बाद घायल हुए लोगों को तत्काल कुनकुरी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और इस वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस पलट गई.

बलौदा बाजार में ट्रक बस को मारी टक्कर

दूसरी घटना बलौदा बाजार जिले के सिमगा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित दामाखेड़ा दरचुरा गांव के पास घटी, जहां पीछे से आ रहे ट्रक ने एक यात्री बस को टक्कर मार दी. इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, आरबीएस कंपनी की बस बिलासपुर से रायपुर की ओर जा रही थी और हादसे के समय बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे. घटना की सूचना मिलते ही सिमगा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. फिलहाल, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है.

