भाटापारा में बड़ा हादसा, रियल इस्पात फैक्ट्री में ब्लास्ट, 6 मजदूरों की मौत की खबर, 10 से ज्यादा झुलसे

Chhattisgarh News-बलौदाबाजार जिले के भाटापार में रियल इस्पात फैक्ट्र में बड़ा हादसा हो गया. प्लांट में हुए जोरदार ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि 10 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घायलों को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है.
Balodabazar Accident News-छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के ग्राम निपानिया स्थित रियल इस्पातल स्पंच आयरन फैक्ट्री में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया. प्लांट में अचानक हुए जोरदार ब्लास्ट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुल गए हैं. घायलों में से 5 ही हालत नाजुक है, उन्हें बेहदर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है. वहीं अन्य श्रमिकों का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत कार्य जारी है, हालांकि ब्लास्ट किस वजह से हुआ इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.
सुबह के वक्त हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, विस्फोट प्लांट के अंदर सुबह के वक्त हुआ. ब्लास्ट के कारण प्लांट के कोल भट्टी को नकुसान पहुंचा है. घटनास्थल पर मलबे का बड़ा ढेर जमा हो गया है. घटना की सूचना मिलेत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतकों की पहचान की आया है.
प्लांट में धमाके का कारण स्पष्ट नहीं
शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्लांट में धमाका किसी तकनीकी खराबी या दबाव के कारण हुआ है. फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, टीम जांच कर रही है.
खबर में अपडेट जारी है....