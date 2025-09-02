स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें पूरा मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां सुढ़हेला गांव का एक व्यक्ति मंगलवार को गले में स्मार्ट मीटर लटकाए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपनी अनोखी शिकायत दर्ज कराई. व्यक्ति का कहना है कि बिजली विभाग ने उसके घर में स्मार्ट मीटर तो लगा दिया, लेकिन आठ महीने तक कोई बिजली बिल नहीं दिया. और अचानक उसे 22 हज़ार रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया गया.

8 महीने बाद आया भारी-भरकम बिजली बिल

दरअसल, बलौदाबाजार के ग्राम सुढ़हेला निवासी विश्वनाथ भारद्वाज मंगलवार को गले में स्मार्ट मीटर लटकाए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. उनकी शिकायत है कि विभाग ने उन्हें आठ महीने तक कोई बिजली बिल नहीं दिया और अचानक उन्हें 22,000 रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया गया. विश्वनाथ ने बताया कि पुराने मीटर से उनका मासिक बिल कभी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं आता था. लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद आठ महीने तक कोई बिल नहीं आया.

बिजली के झटके से भी बड़ा झटका

अचानक आए 22,000 रुपये के बिल ने उन्हें बिजली के झटके से भी बड़ा झटका दिया. उन्होंने बताया कि जब वे बिजली विभाग के स्थानीय कार्यालय में शिकायत लेकर गए तो अधिकारियों ने पहले तो टालमटोल की और कहा कि यह बिल तो हर हाल में चुकाना ही होगा. बाद में मुख्यालय स्तर पर जांच के बाद बिल लगभग 10,800 रुपये कर दिया गया. इसके बावजूद विश्वनाथ ने इसे मनमाना बिल बताते हुए विरोध जताया और मीटर गले में लटकाकर कलेक्टर को आवेदन दे दिया.

गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर और मनमाने बिजली बिलों की शिकायतें जिले भर से लगातार आ रही हैं. उपभोक्ता जब बिजली दफ्तर पहुंचते हैं, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता बल्कि उन्हें सिर्फ़ बिल जमा करने की सलाह दी जाती है. जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो जाते हैं. रिपोर्ट जितेंद्र कंवर

