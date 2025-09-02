स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906535
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें पूरा मामला

Balodabazar News: बलौदाबाजार में एक व्यक्ति को आठ महीने से कोई बिल नहीं मिला था और अचानक उसे 22,000 रुपये का बिल थमा दिया गया. यह देखकर वह हैरान रह गया और मीटर गले में लटकाकर कलेक्टर से शिकायत की.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें पूरा मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां सुढ़हेला गांव का एक व्यक्ति मंगलवार को गले में स्मार्ट मीटर लटकाए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपनी अनोखी शिकायत दर्ज कराई. व्यक्ति का कहना है कि बिजली विभाग ने उसके घर में स्मार्ट मीटर तो लगा दिया, लेकिन आठ महीने तक कोई बिजली बिल नहीं दिया. और अचानक उसे 22 हज़ार रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया गया.

8 महीने बाद आया भारी-भरकम बिजली बिल
दरअसल, बलौदाबाजार के ग्राम सुढ़हेला निवासी विश्वनाथ भारद्वाज मंगलवार को गले में स्मार्ट मीटर लटकाए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. उनकी शिकायत है कि विभाग ने उन्हें आठ महीने तक कोई बिजली बिल नहीं दिया और अचानक उन्हें 22,000 रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया गया. विश्वनाथ ने बताया कि पुराने मीटर से उनका मासिक बिल कभी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं आता था. लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद आठ महीने तक कोई बिल नहीं आया.

 बिजली के झटके से भी बड़ा झटका
अचानक आए 22,000 रुपये के बिल ने उन्हें बिजली के झटके से भी बड़ा झटका दिया. उन्होंने बताया कि जब वे बिजली विभाग के स्थानीय कार्यालय में शिकायत लेकर गए तो अधिकारियों ने पहले तो टालमटोल की और कहा कि यह बिल तो हर हाल में चुकाना ही होगा. बाद में मुख्यालय स्तर पर जांच के बाद बिल लगभग 10,800 रुपये कर दिया गया. इसके बावजूद विश्वनाथ ने इसे मनमाना बिल बताते हुए विरोध जताया और मीटर गले में लटकाकर कलेक्टर को आवेदन दे दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर और मनमाने बिजली बिलों की शिकायतें जिले भर से लगातार आ रही हैं. उपभोक्ता जब बिजली दफ्तर पहुंचते हैं, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता बल्कि उन्हें सिर्फ़ बिल जमा करने की सलाह दी जाती है. जिससे ग्रामीण काफी परेशान हो जाते हैं. रिपोर्ट जितेंद्र कंवर

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी.  हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

balodabazar newschhattisgarh news

Trending news

balodabazar news
स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द, 8 महीने बाद आया ऐसा बिल कि शख्स खो बैठा आपा! जानें मामला
chhattisgarh news
सालभर इंतजार, एक दिन के दर्शन.....3 सितंबर को खुलेगा रहस्यमयी लिंगेश्वरी मंदिर
indore news
इंदौर में चूहे के काटने से बच्चे की मौत, लापरवाही के आरोप में 2 नर्स निलंबित
chhattisgarh nes
अंधविश्वास का खूनी खेल! कोरिया में पड़ोसी ने महिला को उतारा मौत के घाट, करता था शक
satna news
300 मीटर तक मंडरा रहा था खतरा, बिजलीकर्मियों ने जान की बाजी लगाकर किया कमाल!
mp news
उज्जैन में बैंक से 2 करोड़ का सोना गायब, ताले खोलकर दिया वारदात को अंजाम, मचा हड़कंप
mp news
शादी वाले दिन दूल्हा फरार! मेहंदी लगाए दुल्हन पहुंची थाने, SP को सुनाया दर्द
Mohan Yadav
केंद्र ने MP को पैसा देने से किया इनकार, अब राज्य सरकार खर्च करेगी 9026 करोड़ रुपये
jabalpur news
SP ऑफिस में हुई चप्पलों की बरसात, एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई जंग, जानें वजह
dhar news
मजदूरी से KBC की हॉट सीट तक, आसिफ की संघर्ष भरी कहानी ने जीता बिग-बी का दिल
;