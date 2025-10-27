Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2977679
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

प्यार में पागल या साइकोपैथ? प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से की हत्या, जानिए ऐसे बॉयफ्रेंड क्यों बन जाते हैं खतरनाक?

Chhattisgarh Murder Case: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक साइकोपैथ युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी. आरोपी सालिक राम महिलाओं की तरह कपड़े पहनता था और सोशल मीडिया पर 19 फर्जी महिला अकाउंट बनाकर लोगों को फंसाता था. प्रेम संबंध टूटने पर उसने गुस्से में युवती की चाकू और लकड़ी से हत्या की और शव को जला दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्यार में पागल या साइकोपैथ?
प्यार में पागल या साइकोपैथ?

Chhattisgarh Psychopath Boyfriend: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक युवती की हत्या के पीछे का राज खुलते ही पुलिस भी हैरान रह गई. जांच में सामने आया कि आरोपी युवक न केवल हत्यारा है बल्कि एक साइकोपैथ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो महिलाओं की तरह कपड़े पहनता था और सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों को जाल में फंसाता था. आरोपी ने प्रेमिका के साथ संबंध टूटने के बाद गुस्से में आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की.

यह मामला बलौदा बाजार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम चरोटी का है. यहां 26 वर्षीय युवती तेजस्विनी पटेल का जला हुआ शव पैरावट के ढेर में मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो पता चला कि शव पर धारदार हथियार के गहरे निशान हैं. जांच में मृतका के प्रेमी सालिक राम पैकरा (25) पर शक गहराया. पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की, तो आरोपी ने शुरू में झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल ली.

सबूत भी मिटाने की कोशि की
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और तेजस्विनी मजदूरी के दौरान एक-दूसरे के करीब आए थे. कुछ महीनों बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और युवती ने उससे दूरी बना ली. यह बात सालिक राम को नागवार गुज़री. उसने 24-25 अक्टूबर की रात युवती को मिलने बुलाया. जब युवती ने रिश्ता फिर से शुरू करने से इनकार किया, तो गुस्से में उसने चाकू और लकड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को पैरावट में डालकर आग लगा दी ताकि कोई सबूत न बचे और फिर सामान्य तरीके से घर जाकर सो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इंस्टाग्राम पर 19 फर्जी अकाउंट
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी की मानसिक स्थिति असामान्य थी. वह अक्सर महिलाओं की तरह साड़ी और गहने पहनता था. उसके घर और मोबाइल से महिलाओं के कपड़ों में खींची गई कई तस्वीरें बरामद की गई हैं. यही नहीं, वह सोशल मीडिया पर भी महिलाओं का रूप धारण करता था. आरोपी ने इंस्टाग्राम पर 19 फर्जी महिला अकाउंट बनाए हुए थे, जिनसे वह असली महिलाओं से बातचीत कर उन्हें फंसाने और रिश्ता बनाने की कोशिश करता था.

पुलिस मामले की जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी के इन अकाउंट्स और संपर्कों की जांच कर रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अपराधी “साइकोपैथ” कहलाते हैं. यानी वे व्यक्ति जिनमें भावनाओं, सहानुभूति और अपराधबोध की कमी होती है. ऐसे लोग आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अंदर से चालाक और ठंडे दिमाग के होते हैं. यह प्रवृत्ति “एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (ASPD)” का गंभीर रूप मानी जाती है, जिसका इलाज बेहद मुश्किल होता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बलौदा बाजार" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

baloda bazar breaking news

Trending news

baloda bazar breaking news
प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से की हत्या, ऐसे बॉयफ्रेंड क्यों बन जाते हैं खतरनाक?
chhattarpur news
बेटे की शादी के लिए 50 हजार में खरीदी दुल्हन! सुहागरात पर घूंघट उठाते ही उड़े होश
mp farmer news
फिर भड़के एमपी के किसान! सागर में मंडी के सामने जमकर प्रदर्शन, जानें क्यों काटा बवाल
mp farmer news
एमपी में किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन! आदिवासियों को भी मिलेगा अनुदान, जानें
indore kinnar case
किन्नर विवाद मामले में आरोपी राजा गिरफ्तार! 24 किन्नरों के साथ किया था उत्पीड़न
mp police bharti 2025
एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड
Singrauli news
युवक की बेरहमी से पिटाई, तलवों पर दी थर्ड डिग्री, पीड़ित चीखता रहा और आरोपी...
mp news
सतना में बड़ा रेल हादसा! चलती ट्रेन से अलग हुईं 3 बोगियां, यात्रियों की अटकीं सांसें
mp news
देवास में इंटरनेशनल खिलाड़ी ने दी जान, सदमे में परिवार; पिता ने बताई ये वजह
mp news today
MP News Today: ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पढ़ें 27 अक्टूबर की बड़ी खबरें