3 बच्चों की मां ने 15 साल छोटे प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, चेन्नई से आया था बॉयफ्रेंड

Baloda Bazar News: बलौदाबाजार जिले में 3 बच्चों की मां ने अपने 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. महिला और बिहार निवासी इस युवक की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:24 AM IST
Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक विवाहित महिला ने अपने 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने ही पति की कुल्हाड़ी से हत्या करवा दी. इस प्रेम-प्रसंग की शुरुआत इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. महिला के तीन बच्चे हैं, जबकि आरोपी बॉयफ्रेंड बिहार का रहने वाला है और चेन्नई में काम करता था. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

15 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति की हत्या
दरअसल,  बलौदाबाजार में एक विवाहित महिला ने अपने 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी. आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है और चेन्नई में काम करता था. वह महिला से मिलने पलारी पहुंचा, जहां साजिश के तहत उसने महिला के पति के सिर पर कुल्हाड़ी से दो वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद वह कुल्हाड़ी बैग में रखकर रायपुर पहुंचा और वहां से चेन्नई भाग गया. पुलिस ने उसे शनिवार को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है. मृतक के तीन बच्चे हैं.

 इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी दोस्ती
बताया जा रहा है कि इस प्रेम-प्रसंग की शुरुआत इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. महिला के तीन बच्चे हैं, जबकि आरोपी बॉयफ्रेंड बिहार का रहने वाला है और चेन्नई में काम करता था. सोशल मीडिया पर दोनों में प्यार हो गया. युवक चेन्नई से छत्तीसगढ़ पहुंचा और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची. रात के समय प्रेमी ने महिला के पति के सिर पर कुल्हाड़ी से दो बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी कुल्हाड़ी को बैग में रखकर वहां से भाग निकला. उसने रायपुर तक लिफ्ट लेकर पहुंचा और फिर चेन्नई फरार हो गया.

baloda bazar newschhattisgarh news

