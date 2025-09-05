पहले ऑनलाइन डिलीवरी, फिर जंगल में बुलाकर शादी का वादा; अब संबंध बनाने के बाद जान से मारने की धमकी

Delivery Boy Sent Jail: ऑनलाइन शॉपिंग करना इतना आसान हो गया है, कि हर कोई घर बैठे-बैठे ऑर्डर कर देते हैं. जिसके कुछ देर बाद आर्डर घर पर पहुंच भी जाता है. आए दिन लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा बढ़ता जा रहा है. लेकिन तब क्या होगा, जब ऑनलाइन ऑर्डर देने वाला आपके बहन-बेटियों को गंदी नियत से देखे. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से सामने आया है. जहां एक डिलीवरी ब्वॉय ने डिलीवरी के दौरान 11वीं की छात्रा से दोस्ती की. इसके बाद उसने उसे शादी का झांसा देकर बार-बार यौन संबंध बनाया. वहीं, जब शादी की बात आई तो वह मुकर गया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जानिए पूरा मामला...

दरअसल, यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र का है. जहां 17वर्षीय 11वीं की छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात आरोपी राहुल गुप्ता (26) से ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों में जान-पहचान बढ़ी और फोन पर बातचीत शुरू हो गई. एक बार राहुल ने उसे साम को कुछ जरूरी बाते बताने के बहाने बहाने खटीमा कोंबो जंगल में बुलाया. यहां उसने पीड़ित से शादी करने का झांसा दिया. इसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. यह सिलसिला लगातार चलता रहा और राहुल बार-बार उसके साथ यौन संबंध बनाता रहा.

शादी के नाम पर जान से मारने की धमकी

जब पीड़ित छात्रा ने उससे शादी करने की बात पर जोर दिया तो वह इनकार करने लगा. शादी की बात पर आरोपी राहुल उसने जान से मारने की धमकी देने लगा और गाली-गलौज करने लगा. जानकारी के मुताबिक, आरोपी राहुल गुप्ता कोरौंधा थाना क्षेत्र के कमलापुर गांव का रहने वाला है. जो कुसमी में एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में काम करता था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने भेजा जेल

पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को कोरबा से हिरासत में लिया. पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ करने के बाद आरोपी राहुल ने अपना गुनाह कबूल लिया है. पुलिस ने आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- शादी से पहले कत्ल, भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या, घर में पड़ा मिला शव

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. क्राइम की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.